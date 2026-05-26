La ciudad de Caleta Olivia continúa conmocionada por el brutal ataque que sufrió Carlos Guardo, un joven de 18 años que fue apuñalado el pasado domingo por la tarde en el barrio Ceferino. Tras el violento episodio, el joven habló con La Opinión Austral y relató el miedo y la desesperación que vivió durante la agresión.

“Para mí es complicada la situación. No caigo todavía en lo que me pasó”, expresó Carlos frente al Juzgado Provincial de Instrucción N°1, donde se presentó junto a su madre y familia para reclamar justicia.

Según relató la familia, el hecho ocurrió cerca de las 14 horas, cuando el joven salió de su casa para dirigirse a jugar un partido de básquet. En ese momento, habría sido seguido por un vecino que lo interceptó en una plaza y lo atacó con un arma blanca.

El ataque

Carlos recordó los dramáticos minutos que atravesó durante el ataque y aseguró que, en un primer momento, no comprendía qué estaba ocurriendo. “Sentí desesperación porque vi mucha sangre. Él me golpeaba constantemente y yo no sabía con qué”, contó.

El joven explicó que posteriormente pudieron observar registros en vídeo donde se veía que el agresor llevaba un arma punzante. “Después vimos los vídeos y ahí nos dimos cuenta de que tenía un arma blanca, porque yo no lo vi en el momento”, señaló.

El momento del ataque a Carlos.

Producto de las heridas, Carlos recibió 22 puntos de sutura y actualmente continúa bajo controles médicos para monitorear su evolución.

“Tengo miedo todas las noches”

Durante la entrevista, el joven también habló sobre las secuelas emocionales que le dejó el ataque y reconoció que atraviesa días de mucha angustia e incertidumbre.

“Tengo miedo todas las noches de dormir y no levantarme, porque estoy en constante revisión”, expresó.

Además, indicó que todavía no saben cómo evolucionará su recuperación ni si podrían aparecer complicaciones en los próximos días. “Es el día a día, ver cómo reacciona mi cuerpo y si no me quedan secuelas”, manifestó.

Pese al difícil momento que atraviesa, Carlos aseguró que espera poder recuperarse completamente. “Sinceramente, espero que todo pase pronto y quedar lo más sano posible”, sostuvo.

El pedido de justicia de la familia

La madre del joven, Mari Soto, aseguró que el ataque habría sido premeditado y pidió que la Justicia avance contra el agresor. “Él lo planeó durante una semana. Esperó a que mi hijo saliera de casa para atacarlo”, afirmó.

La familia de Guardo, colocando carteles en la puerta del Juzgado de Instrucción N° 1. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Según explicó, el atacante acusaba a la familia de haberle provocado daños en una cañería de gas y habría realizado amenazas previas antes del hecho.

Soto también manifestó el temor con el que vive la familia desde el episodio y aseguró que no pueden “vivir con miedo”. “No puedo ir a trabajar tranquila pensando qué puede pasar si mi hijo queda solo en casa”, expresó.

“Lo conozco de toda la vida”

Uno de los aspectos que más impactó al joven fue conocer al presunto agresor desde hace años y compartir el mismo barrio. “Lo conozco a él y a su familia de toda la vida. Nunca pensé que me iba a intentar matar”, dijo Carlos.

Mari Soto madre de Carlos Guardo. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Finalmente, el joven pidió que el caso no quede impune y advirtió sobre el peligro de que el agresor pueda volver a atacar. “Tienen que hacerse cargo y esta persona tiene que pagar por lo que hizo”, concluyó.