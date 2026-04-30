En una jornada marcada por el frío y la humedad, vecinos del barrio 2 de Abril de Caleta Olivia llevaron adelante una olla popular con el objetivo de acompañar a las familias del sector con un plato de comida caliente. La actividad se concretó este 30 de abril en la escalera 56, donde desde temprano comenzaron los preparativos para cocinar un guiso de lentejas destinado a la comunidad.

La iniciativa cobra especial relevancia en un barrio que en las últimas semanas estuvo en el centro del debate público por distintos episodios vinculados a intervenciones policiales, mostrando ahora una cara distinta atravesada por la organización y la solidaridad vecinal.

Una iniciativa a pulmón y con apoyo comunitario

Cristian Robledo, uno de los impulsores de la actividad, explicó a La Opinión Austral que la idea venía gestándose desde hacía tiempo, aunque finalmente se concretó en los últimos días. “Esto ya lo veníamos charlando con los chicos hace rato. Lo íbamos a hacer el 27, pero no se pudo. Ahora salió fue todo rápido, pero acá estamos”, señaló.

El vecino destacó que la propuesta se llevó adelante “a pulmón”, aunque también contó con el acompañamiento de comercios locales y colaboradores. “Tenemos ayuda de comercios, y sobre todo entre nosotros, los vecinos”, indicó.

Cristian Robledo, impulsor de la iniciativa. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Trabajo colectivo y organización vecinal

La preparación comenzó desde la noche anterior, cuando los vecinos se reunieron para adelantar tareas como el corte de verduras y la organización de los ingredientes. En este sentido, Lucas Robledo expresó, “Estuvimos hasta las dos o tres de la mañana, pero íbamos ganando tiempo porque iban llegando cosas durante la noche”, relató.

Además, remarcó el compromiso del barrio en este tipo de acciones. “Siempre están todos firmes para picar cebolla o para lo que sea. Esa es la unión que tenemos”, expresó.

La logística incluyó también la recolección de leña y la instalación de las ollas en el lugar, enfrentando incluso dificultades por el viento durante la jornada.

Desde la noche anterior, los vecinos estuvieron preparando los ingredientes para la olla popular. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Entrega de viandas y mensaje solidario

La entrega de las porciones comenzó alrededor de las 13:30 horas, y se solicitó a quienes se acercaran llevar su propio recipiente para retirar la comida. Si bien no se precisó una cantidad exacta de raciones, los organizadores confiaban en que alcanzaría para todos los vecinos que se acercaran.

“Yo quiero que les alcance para todos, primero los vecinos”, afirmaron los hermanos Robledo, quienes también subrayaron que esta no es la primera acción solidaria que realizan y que buscan darle continuidad. “Esto recién empieza para nosotros. Si lo podemos seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo”, sostuvo Lucas.

Sin banderas políticas y con vocación de replicarse

Los organizadores remarcaron que la iniciativa no responde a ningún espacio político, sino que es impulsada íntegramente por vecinos del barrio. “Somos nosotros, los pibes del barrio. No hay ningún color político”, aclararon.

Finalmente, dejaron un mensaje para otros sectores de la ciudad: “Esto lo puede hacer cualquier barrio. Si se unen los vecinos, sale. Ya sea a principio o a fin de mes, como ahora, se puede ayudar”.

La jornada no solo permitió brindar asistencia alimentaria, sino también fortalecer los lazos comunitarios en un contexto donde la solidaridad vuelve a ocupar un lugar central, incluso en sectores que recientemente estuvieron asociados a situaciones de conflicto.