Desde Caleta Olivia, una iniciativa artística y colectiva se suma a un proyecto de alcance nacional que busca mantener viva la memoria de los peones fusilados en las huelgas de la Patagonia Rebelde. La propuesta consiste en reunir 1.500 camisas intervenidas, una por cada trabajador, a través de la participación de artistas, vecinos e instituciones de distintos puntos del país.

La artista local Dora López es una de las impulsoras de esta convocatoria en la ciudad, que se construye de manera colaborativa e independiente, con el aporte de múltiples actores sociales que se suman a la iniciativa..

Una prenda, una historia

El objetivo del proyecto es claro: representar a cada uno de los peones fusilados mediante una camisa intervenida. Cada prenda se convierte en una pieza única, cargada de significado, donde quienes participan pueden expresar libremente su interpretación de la historia.

“Durante todo el año queremos juntar 1.500 camisas, una por cada peón fusilado”, explicó Dora López, al detallar el alcance de la iniciativa.

Las intervenciones pueden incluir textos, nombres, imágenes o símbolos vinculados a las huelgas patagónicas. Para ello, se invita a los participantes a nutrirse de distintas fuentes como libros, canciones o producciones audiovisuales que abordan este capítulo histórico.

“La idea es que cada uno interprete y haga una imagen totalmente libre, sin condiciones”, remarcó la artista, al destacar el carácter abierto y participativo del proyecto.

Hasta el momento ya llevan recolectadas 150 camisas. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Avance del proyecto y participación en todo el país

Hasta el momento, ya se reunieron más de 150 camisas entre Caleta Olivia, Buenos Aires y Comodoro Rivadavia, mientras que continúan sumándose aportes desde otros puntos del país.

“Es un trabajo colaborativo, comunitario, independiente, con gente que tiene ganas de que se conozca esta historia”, señaló López, al referirse al crecimiento de la propuesta.

El proyecto cuenta con sedes y referentes en distintas localidades, y se sostiene gracias al trabajo conjunto de artistas, docentes, vecinos y espacios culturales. A pesar de las dificultades logísticas para el traslado de las prendas, la organización se apoya en redes solidarias y el “boca a boca” para continuar creciendo.

Convocatoria abierta y puntos de recepción

La invitación está abierta a toda la comunidad, tanto de Caleta Olivia como del resto de la provincia y el país. Quienes deseen participar pueden intervenir una camisa desde sus hogares, escuelas o espacios de trabajo, sin necesidad de seguir un formato específico.

“Que se sientan parte de este proyecto, porque la idea es mantener viva la memoria”, expresó la artista, al convocar a vecinos y vecinas a sumarse.

Intervención urbana el 1 de mayo

Como parte de este proyecto, el próximo 1 de mayo, en el marco del “Día del Trabajador”, a las 16 horas se realizará una intervención en el centro de Caleta Olivia, precisamente en El Gorosito. Allí se exhibirán las camisas en cordeles, sujetas con broches de madera, en una propuesta que busca visibilizar el trabajo realizado y generar un espacio de reflexión colectiva.

“Vamos a llevar a la peonada de las huelgas de la Patagonia Rebelde en cordeles, para que la gente pueda ver este trabajo artístico”, explicó López sobre la actividad.

Arte, memoria y circulación

A futuro, el proyecto contempla la creación de la “ruta de las camisas”, una propuesta itinerante para que la obra pueda recorrer distintos espacios como plazas, escuelas, bibliotecas y centros culturales.

La intención es que, a través del arte, esta memoria colectiva siga creciendo y llegue a diferentes puntos de Santa Cruz y del país, manteniendo vigente la historia de los trabajadores y promoviendo su reconocimiento.