Caleta Olivia: vecinos reclamaron en los cargaderos por la falta de agua en los barrios

La falta de agua volvió a provocar malestar entre los vecinos de distintos barrios de Caleta Olivia. Varios de ellos, en protesta, decidieron reunirse frente al cargadero del barrio Bicentenario y en el que pertenece al Municipio local.

Ante los micrófonos de La Opinión Austral, los vecinos aseguraron que la situación “es insostenible” y afirmaron que no obtienen respuestas positivas ni las autoridades provinciales ni las municipales.

“Estamos sufriendo mucho, no hay respuesta de ningún tipo y nos empujan a manifestarnos”, expresó José, vecino del barrio San Martín, quién reveló que hace más de 10 días que a su casa el servicio llega “sin presión” y por lo tanto no logra siquiera llenar el tanque.

Daniel Barrera de SPSE le explica la situación de escasez del agua a los vecinos en el cargadero del barrio Bicentenario.

Más profundo en algunos barrios

Pero a otros sectores, como le pasó a Luis del sector Golfo San Jorge-Ruta 2, el tiempo en el que el agua “no llega” es más extenso, como es su caso que ya suma 22 días sin el servicio. En su caso él decidió manifestarse frente al cargadero municipal ya que sabía de que había otros vecinos en el barrio Bicentenario evitando que los camiones pudieran abastecerse, en forma de protesta.

“No queremos enfrentarnos entre vecinos, por eso nos vinimos para acá, pero necesitamos una respuesta” le dijo Luis a La Opinión Austral. En el lugar, reclamaron que se habilite el cargadero municipal para particulares, ya que actualmente sólo tienen acceso camiones de empresas o instituciones. “Parece que es más importante regar las plantas o las pesqueras que los vecinos”, lamentó.

Vecinos colgaron carteles frente al ingreso del cargadero municipal. FOTO TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La voz de SPSE en el Bicentenario

Juan Vera es otro vecino de Caleta Olivia, él junto a otras personas se manifestaron en el cargadero del Barrio Bicetenario. “La falta de agua no es solo en nuestro barrio, es en toda Caleta” indicó a La Opinión Austral. “Siempre nos dicen que hay que recuperar niveles en las cisternas, pero los camiones cargan igual y nunca se recupera nada”, protestó.

En ese marco, reclamó la solidaridad de los camiones aguateros en los barrios más afectados. “Entendemos que es un trabajo, pero hay barrios que no tienen una gota de agua. Con 200 metros de diferencia, unos tienen suministro y otros no”.

En el lugar se hizo presente Daniel Barrera, gerente local de Servicios Públicos Sociedad del Estado. Habló con los vecinos y luego lo hizo con La Opinión Austral.

Juan Vera del barrio Hípico en el cargadero del Bicentenario habló con La Opinión Austral. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Hay bajo caudal desde el lago Muster

El funcionario reconoció que la situación es “bastante grave”. Y marcó que se trabaja para tratar de normalizar el servicio “pero tenemos una distribución acotada. Cuando largamos un servicio, baja muy rápido el nivel de la cisterna por el poco caudal que entra”.

Los barrios más afectados son:

Golfo San Jorge

Patagonia

Industrial

17 de Octubre

3 de Febrero

Hípico

San Martín

Bicentenario

Mar del Plata

Zona de Chacras

La normalización podría tardar “una semana a diez días”. Depende de que se logre reparar una bomba en el acueducto del Lago Muster, que viene desde Chubut, y que no depende de SPSE.

El precio del servicio de abastecimiento de agua potable es otra de las preocupaciones de los vecinos en Caleta Olivia.

El “precio” del agua

En ese contexto, Daniel Barreda le reconoció a La Opinión Austral que existe preocupación por parte de los vecinos por los precios y la frecuencia del servicio de suministro por parte de los camiones aguateros.

Hoy una descarga domiciliaria la cobran entre 20 y 25 mil pesos por cada 1.000 litros. Pero Barreda aclaró “el agua no se cobra, lo que se paga es el traslado y el mantenimiento del camión” aseguró.

Mientras los vecinos siguen firme en su decisión de obtener respuestas, las complicaciones del abastecimiento de agua potable, un problema de vieja data en Caleta Olivia, permanece y para muchos barrios, el “pagar” por el agua que llega por camión, sigue siendo la única salida por el momento.