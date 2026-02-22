Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una importante convocatoria de vecinos y voluntarios, la Fundación Lemuel llevó adelante este domingo una nueva jornada solidaria en Caleta Olivia, en el marco de la campaña “Más útiles que nunca”, una iniciativa que combina actividades recreativas, clases abiertas y un corte de pelo solidario a cambio de útiles escolares para niñas y niños de la comunidad.

La actividad se desarrolló durante toda la jornada con masterclass de ritmos latinos, fitness de combate, aeróbica, samba brasileña y otras disciplinas, mientras en simultáneo trabajaban peluqueros y barberos solidarios que brindaron su servicio de manera gratuita. La entrada consistió en la donación de un útil escolar, destinado a la conformación de kits que serán entregados en los próximos días.

Los cortes solidarios se desarrollaron con amplia participación. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Karina Escudero, colaboradora de la institución, dialogó con La Opinión Austral y destacó el compromiso de la comunidad y el espíritu con el que se organiza cada edición. “Este es un evento que se realiza con amor. Venimos haciendo esta campaña desde hace muchos años y siempre la respuesta de la gente es hermosa. Hoy domingo se acercaron muchas familias y estamos muy agradecidos por el acompañamiento”, expresó.

Escudero explicó que la fundación tiene su origen en la ciudad de Córdoba, donde funciona desde hace 42 años, y que en Caleta Olivia opera como anexo, trabajando en distintas áreas sociales y educativas. “Somos muchos los colaboradores que trabajamos de forma voluntaria para la comunidad. Sabemos que hay necesidades materiales, pero también hay una necesidad espiritual y emocional muy grande”, señaló Escudero.

Karina Escudero, colaboradora de Fundación Lemuel.

Además de la campaña escolar, la fundación desarrolla actividades durante todo el año destinadas a niñas, niños y jóvenes, con espacios deportivos, talleres y encuentros comunitarios. En ese sentido, remarcó que muchas personas se acercan buscando contención: “En estos tiempos difíciles llega mucha gente buscando un refugio, un lugar donde sentirse acompañados. Nosotros siempre decimos que hay esperanza”.

Entre las acciones permanentes, funciona un merendero, un comedor comunitario y un ropero solidario, donde se entregan alimentos, ropa y calzado. Incluso quienes participan de actividades deportivas como fútbol reciben una merienda. “A veces los chicos vienen solos desde distintos barrios, y acá encuentran un plato de comida y un espacio para compartir”, explicó la colaboradora.

Respecto a los útiles escolares, desde la institución indicaron que se necesita de todo: mochilas, carpetas, cuadernos, hojas y materiales básicos. “Cada donación suma. Hay personas que traen bolsas completas y otras que acercan algo pequeño, pero todo es bienvenido porque sabemos que se necesita mucho”, detalló Escudero. Durante la semana se realizará el armado de los kits escolares con lo recolectado.

La fundación recibe donaciones durante todo el año en su sede, ubicada en Luiggi Cosia 1197 donde las actividades comienzan desde la mañana y se extienden hasta la noche. “No tenemos un horario fijo. Desde las 9 o 10 de la mañana ya hay gente limpiando, organizando o participando de actividades, y siempre hay movimiento hasta las 10 de la noche”, indicó.

Durante la jornada solidaria, se realizaron clases de diferentes disciplinas. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

También se informó que continúan abiertas las propuestas educativas para la finalización de estudios primarios y secundarios, en articulación con las EPJA 16 y 21. Quienes deseen inscribirse pueden acercarse personalmente a la sede o comunicarse a través de la radio 100.9 FM, donde se difunden todas las actividades, o mediante las redes sociales de la institución.

La Fundación Lemuel, conocida en redes como Fundación Lemuel Manos Extendidas, mantiene como lema “No te entregues, hay esperanza”, una consigna que resume el espíritu de cada jornada solidaria: brindar ayuda concreta, pero también acompañamiento emocional y espiritual a quienes más lo necesitan.