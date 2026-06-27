A pocos días de cumplirse un mes de la muerte del subcomisario Gabriel Trujillo, el dolor de su familia volvió a quedar expuesto públicamente tras la difusión de un video que muestra un momento de fuerte tensión durante una jornada de reclamo de justicia. Las imágenes, viralizadas en las últimas horas en redes sociales, muestran un intercambio entre allegados del jefe policial fallecido y familiares del joven que se encuentra imputado en la causa que investiga el siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial Nº 12, entre Caleta Olivia y Cañadón Seco.

El fallecimiento de Trujillo ocurrió el pasado 2 de junio. Él circulaba en moto hacia Cañadón Seco cuando, de acuerdo con la investigación preliminar, fue impactado desde atrás por un automóvil Volkswagen de color blanco que transitaba en el mismo sentido, en un sector conocido como “La Chivería“.

El subcomisario Gabriel Trujillo fue subjefe de la Unidad de Prevención Barrial. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El efectivo policial perdió la vida días después. Desde entonces, la Justicia trabaja para reconstruir la mecánica del hecho mediante pericias ordenadas por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia.

El conductor del auto era Cristian Alonso, de 25 años. Según fuentes vinculadas al expediente, la extracción sanguínea practicada luego del siniestro arrojó un resultado de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

El foco de atención volvió a centrarse en el caso luego de que familiares de Gabriel Trujillo publicaran un video grabado durante una pegatina de carteles reclamando justicia. Según manifestaron, en esas imágenes puede observarse al imputado retirándose del lugar mientras una mujer, identificada por ellos como su hermana, mantiene un intercambio verbal con la viuda del subcomisario.

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Al acompañar la publicación, la familia expresó su profundo malestar por la situación que les tocó atravesar. “En este video donde se ve a Cristian Alonso junto a su hermana agrediendo a la esposa de Gabi que pegaba carteles de pedido de justicia”, señalaron en el mensaje difundido en redes sociales.

En otro tramo del comunicado sostuvieron: “El de azul que se dirige al auto es Cristian Alonso quien continúa manejando con total impunidad. Ya se lo vio en Cañadón Seco y Caleta Olivia y su hermana agrede a la esposa y arranca los papeles de pedido de justicia.”

Los familiares volvieron a remarcar esa afirmación al describir la secuencia registrada por el teléfono celular de uno de los presentes. “El de azul que maneja es Alonso“, indicaron, insistiendo en que el joven conducía un automóvil al momento de retirarse del lugar.

“Estas imágenes muestran situaciones de tensión y agresiones hacia ellos durante su pedido de justicia. Mientras la hermana de Alonso agrede a la familia, él, vestido con campera azul, al observar que lo están grabando, se coloca la capucha y cobardemente se vuelve a subir al volante de su auto, del cual llegó al lugar manejando”, expresaron.