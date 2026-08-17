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La muerte del subcomisario Gabriel Trujillo, ocurrida luego de un violento siniestro vial en la Ruta Provincial N.º 12, continúa generando reclamos en Caleta Olivia. A semanas del fallecimiento del efectivo, su familia decidió impulsar una rifa solidaria para reunir fondos destinados a afrontar los gastos del abogado que interviene en la causa.

Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, Trujillo tenía 39 años y se dirigía a cumplir funciones en Cañadón Seco cuando fue embestido por detrás por otro vehículo. El conductor involucrado, un hombre de apellido Alonso, fue sometido a un test de alcoholemia que detectó un elevado nivel de alcohol en sangre al momento del siniestro.

El policía permaneció internado durante varios días en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, pero pese a la atención médica recibida falleció el 2 de junio de 2026.

La familia de comisario Gabriel Trujillo de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Desde entonces, la familia sostiene un reclamo para que se modifique la calificación legal de la causa. Actualmente, según la información proporcionada, el expediente se encuentra caratulado como “homicidio culposo”, mientras que los familiares y allegados de Trujillo pretenden que sea recaratulado como homicidio con dolo eventual.

El planteo se apoya, entre otros aspectos, en la presunta conducta del conductor y en el elevado nivel de alcohol detectado luego del choque. Será la Justicia la que deberá determinar, a partir de las pruebas incorporadas al expediente, cuál es la calificación jurídica que corresponde y las eventuales responsabilidades penales.

La familia, además, ha expresado públicamente su preocupación por la situación del imputado y denunció que continuaría conduciendo vehículos en Caleta Olivia pese a encontrarse involucrado en la causa. Esta afirmación forma parte del reclamo de los allegados y deberá ser analizada por las autoridades correspondientes. Mientras el expediente continúa su recorrido judicial, el caso se mantiene presente en la comunidad caletense.

Familiares, compañeros de la fuerza y allegados han participado de manifestaciones y concentraciones en inmediaciones del monumento al Gorosito, reclamando que la investigación avance y que se contemple la posibilidad de modificar la calificación del hecho.

Ahora, la familia sumó otra herramienta: una rifa solidaria para poder afrontar los costos que implica sostener la representación legal. A través de una publicación difundida en redes sociales, los familiares comunicaron que continúa la venta de números y explicaron el destino de los fondos.

El estado en el que quedó la moto. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La publicación aclara que “todo lo recaudado es para afrontar gastos para el abogado” y señala que el sorteo se realizará una vez que se hayan vendido todos los números.

De acuerdo con la información difundida, son 500 números, cada uno con un valor de $10.000. La iniciativa contempla tres premios en efectivo. El primero será de $250.000, el segundo de $150.000 y el tercero de $100.000.

La familia explicó que la fecha y el horario del sorteo serán informados con anticipación y que la transmisión se realizará en vivo a través de Facebook, mediante la cuenta “Cache Trujillo”.

También detallaron el mecanismo previsto para determinar los números ganadores: “Los números ganadores serán aquellos que se repitan tres veces el número elegido”, según el mensaje publicado.

El pedido de colaboración apunta directamente a quienes quieran acompañar a la familia en el reclamo judicial. Para reservar un número, se solicita comunicarse mediante mensaje privado o a través de los teléfonos proporcionados por los familiares. En la publicación se difundieron como contactos a Lorena Trujillo, hermana de Gabriel, al 2966 786297, y Camila Herrera, prima, al 2966 620385.

El mensaje termina con un agradecimiento a quienes vienen acompañando la causa. “Gracias de todo corazón a quienes nos acompañan, colaboran y comparte esta publicación. Su apoyo nos da fuerzas para seguir adelante y continuar luchando por la justicia que Gabriel merece”, expresaron.