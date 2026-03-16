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Por quinto año, Compañía General de Combustibles (CGC) anuncia el lanzamiento de una nueva edición del Programa de Fortalecimiento para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la provincia de Santa Cruz. Esta nueva edición reafirma el compromiso sostenido de la compañía con el desarrollo local, acompañando a organizaciones sociales con apoyo técnico, metodológico y financiero para potenciar su impacto en las comunidades.

El Programa se lleva adelante junto a Fundación Potenciar Impacto Colectivo y tiene como objetivo acompañar a organizaciones —formales e informales— que impulsen iniciativas sociales, productivas y ambientales, en sus territorios. A través de herramientas de formación, asistencia técnica especializada y apoyo financiero a proyectos seleccionados, se busca fortalecer institucionalmente a las organizaciones y ampliar su alcance.

Cinco años de implementación consolidan este programa como una iniciativa clave para el entramado social santacruceño, promoviendo comunidades más resilientes, articuladas y con mayores oportunidades de desarrollo sostenible.

Cinco años fortaleciendo el desarrollo local

Desde su creación, el Programa ha tenido un crecimiento sostenido y un impacto significativo en toda la provincia:

Más de 180 organizaciones de 10 localidades de Santa Cruz participaron en espacios de formación.

87 proyectos fueron acompañados financiera y técnicamente.

Estos resultados reflejan no solo la expansión territorial del Programa, sino también la consolidación de una red de organizaciones con mayores capacidades de gestión y un impacto multiplicador en sus comunidades.

La 5ª edición renueva esta apuesta, ampliando oportunidades para que nuevas organizaciones se sumen a este proceso de fortalecimiento y crecimiento colectivo.

¿Cómo ser parte de esta edición?

Si sos parte de una organización de la sociedad civil —formal o informal— te invitamos a participar del evento de lanzamiento de la 5ta edición, que se realizará de manera presencial en Santa Cruz: el 30 de marzo en Caleta Olivia y el 6 de abril en Río Gallegos.Inscribite acá

Durante el encuentro vas a poder conocer en detalle el programa y participar de un taller con recomendaciones para la formulación de proyectos.El período de postulación de proyectos estará abierto del 16 de marzo al 19 de abril de 2026. Para conocer más detalles del programa, descargar las bases y condiciones y completar el formulario de postulación, podés ingresar awww.fortalecimientocgc.com.

En el sitio también vas a encontrar un espacio de capacitaciones virtuales con talleres grabados sobre distintas temáticas clave, diseñados para acompañar a las organizaciones en la formulación y presentación de sus proyectos.

¡Te esperamos!