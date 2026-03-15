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Este domingo, la Plaza 20 de Noviembre de Caleta Olivia se tiñó de violeta y fue escenario de una iniciativa solidaria impulsada por integrantes de la fan base local de BTS, denominada “Spring Day”. El encuentro reunió a seguidores del grupo musical y a vecinos de la ciudad que se acercaron para colaborar con donaciones destinadas a familias que necesitan asistencia.

La actividad fue organizada por referentes de la comunidad fanática del reconocido grupo de K-pop, entre ellas Yanet Cabezas y Paola Araya, quienes explicaron que el objetivo principal de la convocatoria fue generar un espacio de encuentro entre seguidores y, al mismo tiempo, ayudar a quienes atraviesan situaciones complejas en distintos barrios de la ciudad.

Entre los elementos solicitados se encuentran alimentos no perecederos, ropa de abrigo y prendas de invierno, teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se registran en la región durante gran parte del año.

En dialogo con La Opinión Austral, Yanet Cabezas expresó “Nos organizamos hoy para colaborar con vecinos que lo necesitan. Justo nos tocó un bello día y, aunque estamos acostumbrados al viento, la gente igual se acercó”.

Las referentes destacaron que desde el comienzo del evento comenzaron a recibir donaciones de vecinos que se acercaron espontáneamente, algo que calificaron como emocionante.

“Desde que llegamos empezaron a llegar las donaciones. No lo esperábamos y nos emociona mucho ver que la gente se acerca a colaborar con quienes están pasando una situación difícil”, señalaron.

Yanet Cabezas, referente de la fan base “Spring day”. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Proyecto colectivo

La actividad solidaria también estuvo vinculada a una iniciativa que comenzó el mes pasado entre la comunidad Army.

En esa oportunidad, integrantes de la fan base impulsaron la creación de una bandera firmada por seguidores de distintas localidades de la región, como Caleta Olivia, Pico Truncado y Puerto Deseado. Esa bandera fue enviada posteriormente a Buenos Aires para sumarse a una presentación nacional realizada en el Velódromo de Palermo junto a fanáticos de todo el país.

Debido a que muchas integrantes de la agrupación local no pudieron asistir a ese evento, decidieron realizar en la ciudad una jornada especial que permitiera conmemorar esa participación colectiva y, al mismo tiempo, desarrollar una acción solidaria.

“Como no pudimos viajar, quisimos hacer este evento para conmemorar ese momento y también ayudar al que más lo necesita”, explicaron.

Convocatoria abierta

Durante el encuentro, también se convocó a emprendedores locales para acompañar la jornada, generando un espacio de intercambio y participación comunitaria.

Emprendedores participaron de el evento solidario. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Las organizadoras señalaron que esperan que más vecinos se acerquen a lo largo del día para compartir un mate, escuchar música y colaborar con las donaciones.

Además, invitaron a referentes de distintos barrios de la ciudad a ponerse en contacto con la organización para coordinar la entrega de los elementos recolectados.

Muchos vecinos acercaron las donaciones hasta la plaza. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Queremos llegar a los barrios donde sabemos que la situación está más complicada. Si algún referente del Barrio de Dios, puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, en el Facebook de Yanet, para coordinar la entrega de lo que hoy estamos recibiendo”, indicaron.

La fan base “Spring Day”

La comunidad fanática que organizó la actividad se denomina “Spring Day” y comenzó a formarse durante el año pasado a partir de una convocatoria realizada en redes sociales.

Según explicó Cabezas, la iniciativa surgió al notar que había varios seguidores del grupo musical en la ciudad que aún no se conocían entre sí.

Paola Araya, miembro de la fan base contó sobre los inicios de la comunidad en Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Sabía que no éramos las únicas. Muchas veces nos identificábamos por llaveros o pulseras, pero éramos un poco tímidas para conocernos. Entonces publiqué en Facebook para convocar a más personas y así empezó todo”, relató.

Actualmente, la fan base cuenta con 87 integrantes provenientes no solo de Caleta Olivia, sino también de otras localidades de la provincia y la región, como Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Río Gallegos, Río Turbio e incluso Comodoro Rivadavia.



Encuentro y compromiso social

Además del fanatismo compartido por el grupo musical, las integrantes destacaron que uno de los valores que buscan replicar en la comunidad es el compromiso solidario.

Participaron emprendedores de la ciudad. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Según explicaron, la inspiración surge del mensaje que promueve la banda entre sus seguidores, basado en la ayuda mutua y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.

“Nuestro lema es colaborar con quien más lo necesita, ese es el lema de BTS. Queremos ayudar a través de distintas acciones, ya sea con el cuidado del medioambiente, el rescate de animales o con donaciones como las que estamos juntando hoy”, señalaron.

La fan base también se reúne habitualmente en la Plaza 20 de Noviembre, donde comparten encuentros y actividades los fines de semana.

Desde la organización invitaron a más seguidores y vecinos a sumarse a la comunidad y participar de futuras iniciativas solidarias.

“Queremos que sepan que pueden acercarse, conocernos y ser parte. Siempre hay lugar para más personas, tanto mujeres como varones que quizás todavía no se animan a mostrarse”, concluyeron.