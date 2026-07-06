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El intenso frío volvió a convertirse en un factor de riesgo para quienes circulan por las calles de Caleta Olivia. Este lunes al mediodía, un choque múltiple movilizó a efectivos policiales y personal de Tránsito luego de que cuatro vehículos se vieran involucrados en un accidente ocurrido en la intersección de José Hernández y Piedrabuena, a tan solo una cuadra del Centro Municipal de Educación por el Arte (CEMEPA).

De acuerdo con la información recabada en el lugar, una importante pérdida de agua sobre la calzada, sumada a las temperaturas bajo cero registradas durante las primeras horas del día, provocó la formación de una gruesa capa de hielo que transformó el asfalto en una superficie extremadamente resbaladiza.

Las condiciones del pavimento sorprendieron a los conductores que transitaban por el sector y terminaron desencadenando una colisión múltiple que, afortunadamente, no dejó personas lesionadas.

Cómo se produjo el accidente

Las primeras averiguaciones indican que la secuencia comenzó cuando un vehículo perdió el control al deslizarse sobre el hielo. La maniobra obligó al automóvil que circulaba detrás a frenar de manera brusca para evitar una colisión mayor.

Sin embargo, las condiciones de adherencia eran prácticamente nulas. En cuestión de segundos se produjo un choque en cadena que terminó involucrando a un Ford Ka, una Toyota Hilux y un automóvil Chevrolet.

El estado en el que quedó el Ford Ka. FOTO: INFOCALETA

Mientras los conductores intentaban comprender lo ocurrido y evaluar los daños, surgió un dato que ahora forma parte de la investigación. Según trascendió, el conductor del vehículo que habría originado toda la secuencia decidió retirarse del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Por estas horas, los investigadores trabajan para determinar su identidad y reconstruir con precisión la mecánica del accidente, mientras recopilan testimonios y otros elementos que permitan establecer responsabilidades.

No hubo heridos

A pesar de la magnitud del choque y de la cantidad de vehículos involucrados, el saldo fue exclusivamente material. Ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención de personal sanitario para trasladar a víctimas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía y agentes de Tránsito, quienes ordenaron la circulación y realizaron las actuaciones correspondientes para documentar el hecho.

Durante los controles posteriores, además, se constató que el Ford Ka involucrado en el siniestro no contaba con la documentación obligatoria para circular. Como consecuencia, el rodado fue secuestrado por las autoridades.