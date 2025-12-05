Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El violento robo ocurrido en el supermercado mayorista de Caleta Olivia se encuentra en plena investigación por parte del personal de la Policía de Santa Cruz, bajo la intervención del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, que se encuentra a cargo del doctor Marcos Pérez Soruco. La situación ocurrió el pasado jueves 4 de diciembre en la sucursal de Diarco que se encuentra ubicada sobre la ruta nacional N° 3, en el barrio 17 de Octubre.

Cuatro delincuentes encapuchados y armados redujeron violentamente a dos vigiladores privados y a un empleado, los maniataron y sustrajeron aproximadamente $500.000 de la caja chica, además de teléfonos celulares y una billetera personal. Durante la huida, se produjo un enfrentamiento con el personal policial. Tras eso, uno de los malvivientes resultó herido en la pierna y el otro fue aprehendido en el lugar. Ambos están privados de su libertad.

De acuerdo a la información recabada por La Opinión Austral, la violenta irrupción en el mayorista, situado en la rotonda en intersección con la calle Pocha Juárez del populoso mencionado anteriormente, movilizó a la fuerza de seguridad local y se activó el Procedimiento Operativo Estandar (POE) en la madrugada de este viernes 5 de diciembre. El caso trajo preocupación en la comunidad ante la inminente escalada de violencia.

Uno de los ladrones fue herido de bala por la Policía al intentar huir. FOTO: CAPTURA DE VIDEO INFO CALETA

El hecho se registró aproximadamente a las 20:15 horas, cuando cuatro delincuentes encapuchados, con guantes y armados con revólveres, ingresaron al local. Según fuentes policiales, los ladrones aprovecharon una vulnerabilidad temporal luego de quedarse esperando afuera del comercio. Resultó que el gerente, M.S., había habilitado una puerta lateral para el egreso de un empleado, pero no aplicó las medidas de seguridad habituales al cerrarla.

Amenazados y golpeados

Una vez dentro, los autores procedieron a reducir violentamente a los dos vigiladores privados V.D.N y M.A.C. Según declararon los damnificados, los ladrones los intimidaron con las armas de fuego, les profirieron términos intimidatorios y los agredieron físicamente antes de atarlos con cinta adhesiva. Además, les sustrajeron sus celulares (un Motorola Edge 30 y un Xiaomi Redmi 13C), conoció La Opinión Austral.

Posteriormente, los delincuentes trasladaron a los vigiladores y al empleado de Tesorería, C.A.G.V, hasta otro sector. Este hombre le relató a los uniformados que fue intimidado con las armas, agredido físicamente y obligado a entregar el dinero de la caja chica. Los asaltantes se apoderaron de aproximadamente $500.000 que introdujeron en una riñonera azul que contenía la billetera personal de este último empleado con documentación y $400.000 y un iPhone 11 negro.

Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Tras intentar, sin éxito, abrir la caja fuerte principal, los asaltantes se llevaron al empleado y a los dos vigiladores maniatados al sector Tesorería. Desde allí, uno de los vigiladores logró activar el botón de pánico. El gerente de la sucursal permaneció oculto en la sala de computación durante todo el asalto. Además, este medio conoció que los delincuentes permanecieron en el local unos 10 minutos y huyeron sin efectuar disparos en el interior.

Habría sido planeado

Al intentar escapar, los sujetos se encontraron con personal policial, lo que derivó en un enfrentamiento armado con dos detonaciones. Como resultado, el delincuente L.T.Z.R. de 30 años resultó herido de bala en una pierna y fue trasladado bajo custodia al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”. El restante autor, R.L.V.G (20), fue aprehendido en el lugar.

El personal de Fuerzas Especiales despejó el local sin encontrar más autores, pero secuestró prendas abandonadas (una campera roja y negra y un cuellito doblado) que se presumen pertenecen a los delincuentes. Asimismo, personal de la División de Investigaciones relevó las cámaras de seguridad del establecimiento, con lo cual se detectó un rodado Ford Fiesta Max con la patente deliberadamente manchada, del cual descendieron tres individuos con características compatibles a los autores.

Es paciente del Hospital Zonal de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Para complementar la información, este medio conoció que una de las cajeras aportó información sumamente importante y sugirió un posible merodeo previo. Dos días antes, cinco sujetos (uno conocido como “Pacolo“) habían recorrido sospechosamente el local en un vehículo Volkswagen Gol Power negro con luneta encintada. Horas antes del robo, personal del Centro Integral Comunitario (CIC) también había observado a dos individuos merodeando con idéntica vestimenta y el mismo Gol.