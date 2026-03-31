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En el marco de un nuevo 2 de abril, Caleta Olivia se prepara para rendir homenaje a los héroes de Malvinas con una serie de actividades que convocan a la comunidad desde el respeto, la memoria y el compromiso.

Agenda

Las propuestas comenzarán el miércoles 1 de abril con la tradicional vigilia en la Plaza Malvinas Argentinas, que se llevará a cabo desde las 22:00 hasta la medianoche. Este espacio, cargado de simbolismo, será el punto de encuentro para acompañar a los veteranos y recordar a los caídos en la Guerra de Malvinas.

El jueves 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos, se desarrollará el acto central a las 10:30 horas en la misma plaza. Por la tarde, la agenda continuará con la tradicional corrida atlética “Mini Malvinas” para las 15 horas y “Sonidos de Malvinas”, una actividad previa a la corrida nocturna “Héroes de Malvinas”, que tendrá lugar desde las 17:30 en el Complejo Deportivo “Ingeniero Knudsen” combinando música, deporte y memoria.

A estas propuestas se suma una actividad especial en la sede de la Fundación Lemuel, ubicado en el barrio Mutual, donde el veterano de Guerra de Malvinas Pablo Carrizo compartirá su testimonio en una jornada de exposición y relatos, generando un espacio de reflexión y aprendizaje para toda la comunidad.

Las actividades continuarán el 3 de abril, desde las 14 horas, donde se replicará la corrida atlética “Mini Malvinas”, destinada a niños y niñas. La inscripción será solidaria y consistirá en la donación de un par de zapatillas en buen estado, promoviendo valores de compromiso social.

Durante esa jornada, los participantes y sus familias podrán disfrutar de chocolate caliente preparado por el Regimiento N° 8 de Comodoro Rivadavia, además de tortas fritas y distintas propuestas recreativas pensadas para compartir en comunidad.

Puesta en valor de la Plaza Malvinas

De cara a las actividades, se llevan adelante tareas de limpieza, desmalezamiento y acondicionamiento en la Plaza Malvinas Argentinas, con el objetivo de que el espacio se encuentre en óptimas condiciones para recibir a vecinos y veteranos.

Se trata de un lugar emblemático para la ciudad, donde cada año se renueva el homenaje y la memoria. Cuidar y poner en valor estos espacios también representa una forma de honrar la historia y fortalecer el compromiso colectivo con quienes fueron protagonistas de la gesta.