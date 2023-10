Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Su último partido fue frente a Mar del Plata por la última fecha del torneo Clausura de la Liga de Fútbol Norte de Caleta Olivia. Pese al resultado, en el final del partido, se vivió mucha emoción dentro y fuera de la cancha.

En este partido dio su última arenga como capitán de Marcelo Rosales. Se vio a Julio salir emocionado de los vestuarios.

Protagonista

La Opinión Zona Norte habló con Julio Martel, histórico jugador de Marcelo Rosales, quien se mostró triste y emocionado tras retirarse del fútbol federado.

“Es duro. Pero bueno ya estamos grande, seguiré en el club. Siempre estaré con el fútbol, desde ahora será desde atrás del alambrado. Rosales me dio mucho, gracias a la Comisión Directiva y al público, este club me dio muchas cosas, cuando conocí el club me enamoré de todo lo que eso conlleva. A partir de ahora y desde afuera voy a tratar de que Rosales siga creciendo“, aseguró.

“Mi familia fue un pilar fundamental, tengo mucho que agradecerle a ella“, cerró Julio Martel.