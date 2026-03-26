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La búsqueda de Mario “Pato” García dio un trágico giro. Una de las manos en avanzado estado de descomposición, encontrada el 21 de enero en un descampado detrás del barrio 13 de Diciembre de Caleta Olivia, pertenece al vecino desaparecido desde el 8 de diciembre, pudo saber La Opinión Austral.

Dicho hallazgo se produjo cuando un hombre realizaba actividad física en la zona y detectó restos humanos. A partir de ese momento, se inició un proceso de análisis que ahora arroja resultados clave para la investigación, que también incluyó múltiples allanamientos en una alcaldía, en un módulo penitenciario y en distintos domicilios de Puerto San Julián, así como también en una remisería.

Familiares dieron a conocer la información tras una reunión con el juez de la causa, que durante meses estuvo atravesada por la falta de certezas. Gisella Cruz y José García, hermanos del hombre buscado, confirmaron a LOA que la identificación se logró mediante un estudio de ADN con compatibilidad total respecto a José, sumado a la coincidencia de una huella en el fragmento encontrado.

“La mano que encontraron es de mi hermano”

“En un primer momento se nos había informado como familiares que una huella, posiblemente de las manos de los restos encontrados, era de mi hermano, hoy (por este 26 de marzo) nos dijeron que el ADN al que sometieron a mi hermano es 100% compatible con la mano que encontraron”, expresó Gisella a Infocaleta y recalcó: “La mano que encontraron es de mi hermano“.

Afirmó que el juez “dijo que ‘no se puede investigar como un homicidio‘, porque la burocracia dice que hoy no tienen el laboratorio para poder cotejar, hacer una prueba genética de todas las partes para ver si realmente pertenecen a la misma persona”.

Gisella Cruz, hermana del hombre buscado. Imagen: captura video Infocaleta.

Tras tres meses sin rastro de Mario, su hermana comentó que falta cotejar el resto del cuerpo, “que ahora está en el laboratorio de Río Gallegos, y van a sacar muestras de los huesos para poder mandarlas a un laboratorio en Buenos Aires, para determinar si pertenecen a la misma persona, en este caso a mi hermano“.

“A él me lo llevaron, no se fue. Él no quiso irse, habló de más y alguien lo tocó; a alguien le molestó, por eso se lo llevaron, por eso me lo mataron. Por más que me digan que no es un homicidio, es un homicidio, y quien esté implicado espero que no pueda dormir tranquilo. No lo mataron y lo dejaron ahí hasta que lo encontraron; lo que hicieron fue macabro (…) hay asesinos sueltos“, sentenció.

Dos detenidos por la desaparición de Mario García en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Cabe recordar que a comienzos de marzo, en un operativo realizado alrededor de las 10 de la mañana en el barrio 2 de Abril, la Policía de Santa Cruz detuvo a una mujer y a un hombre mayores de edad en el marco de la desaparición del vecino de 50 años.

El procedimiento se concretó en la escalera 52 del mencionado barrio y, de acuerdo a los datos recabados por este medio, las detenciones están directamente vinculadas al expediente por la desaparición de Mario García. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario.

“Pato” fue visto por última vez el 8 de diciembre de 2025 alrededor de las 14 horas. Ese día se subió por voluntad propia a la parte trasera de una camioneta blanca en el barrio 2 de Abril y desde entonces no se supo más de él.

Su desaparición generó una fuerte conmoción en la comunidad de El Gorosito y un profundo dolor en su familia, que desde el primer momento reclamó mayor celeridad en la búsqueda.