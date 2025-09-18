Confirmaron que el hombre que murió en la Ruta 3 sufrió una descompensación cardíaca La víctima era un vecino de Caleta Olivia que se dirigía hacia Fitz Roy cuando perdió el control de su camioneta y despistó hacia un zanjón. Pese a las maniobras de RCP practicadas por personal médico, no lograron reanimarlo y falleció en el lugar.

Un hecho trágico ocurrió en la Ruta Nacional N.º 3, en el acceso sur a Caleta Olivia, donde un hombre perdió la vida tras sufrir una descompensación cardíaca mientras conducía su vehículo.

El episodio se registró el 17 de septiembre de 2025, a las 17:45 horas, a la altura del sector conocido como Basural, cuando el conductor, que viajaba en dirección a Fitz Roy, perdió el control de su camioneta y despistó hacia un zanjón.

Maniobras de reanimación sin éxito

Tras el accidente, personal de la Comisaría Tercera llegó rápidamente al lugar junto a profesionales de la salud. Los médicos intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, pero lamentablemente el cuadro no pudo revertirse y se constató su fallecimiento en el sitio.

Policías y bomberos que trabajaron en el lugar del hecho, al costado de la ruta nacional 3, en el acceso sur a Caleta Olivia. Detrás, la camioneta que guiaba el vecino que falleció. FOTO: CANAL 2 CALETA VIDEO CABLE

Tal como adelantó La Opinión Austral, la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz informó que, a través de la documentación encontrada en el vehículo, se logró establecer la identidad del conductor, confirmando que se trataba de un vecino de Caleta Olivia.

Intervención judicial y entrega del cuerpo

Como parte de las actuaciones de rigor, la autoridad judicial competente tomó intervención en el caso y dispuso que se realizaran las pericias correspondientes en el lugar para asegurar la preservación de los elementos vinculados a la investigación.

Posteriormente, se autorizó la entrega del cuerpo a los familiares de la víctima, quienes atravesaron momentos de profundo dolor tras recibir la noticia.

Horas después del accidente, La Opinión Austral había informado que un vecino de Caleta Olivia había muerto al accidentarse con su camioneta en la Ruta Nacional 3.

En ese momento, se conocía que la víctima había perdido el control del rodado, pero aún no se había confirmado la causa médica que derivó en el siniestro.

Ahora, con la actualización oficial, se determinó que la descompensación cardíaca fue el factor que originó el despiste y posterior fallecimiento del conductor.

