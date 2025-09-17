Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Observatorio Provincial de Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría de la Agencia de Seguridad Vial, presentó el Informe Anual de Siniestrabilidad Vial 2024.

“Es la única información oficial en la provincia sobre siniestros viales”, indicó la subsecretaria de la Agencia de Seguridad Vial en Santa Cruz, María Sanz, sobre el informe que se realiza desde 2017.

“Para poder trabajar y planificar necesitamos datos. Y lo que hacemos con esos datos es proyectar y planificar las políticas públicas en Seguridad Vial”, manifestó y aclaró que “nuestros datos y estadísticas no son para medir gestión, son para trabajar, porque atrás de cada número está la vida de una persona y una familia”.

Sobre los datos que arroja el informe, Sanz señaló: “Podemos observar que desde el 2014 hasta la fecha la siniestralidad vial ha disminuido en la provincia”.

Por su parte, la directora provincial de Estadística, Capacitaciones y Educación Vial, Verónica Forchino, explicó que “cuando nosotros realizamos un análisis de los siniestros con lesiones, sin lesiones y con víctimas, hacemos un análisis con índices por población”.

“Desde el 2014 hasta la fecha la siniestralidad vial ha disminuido en la provincia”. MARÍA SANZ, SUBSECRETARÍA DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL

“Observamos que hay lugares que no tienen mucha población, hay regiones que no tienen mucha población pero que sí tienen mucha siniestralidad”, indicó y puso como ejemplo el caso de Koluel Kayke, en relación a la siniestralidad asociada a la Ruta N°43. Asimismo, precisó que “El Calafate tiene una siniestrabilidad muy alta, mucho más que Río Gallegos y Caleta Olivia”.

El informe destaca que desde 2014 la tasa de mortalidad por siniestros viales muestra una disminución sostenida. En 2024, dicha tasa fue de 7,8 por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a ocho personas fallecidas por cada 100.000 habitantes a causa de un siniestro vial. Si se comparan los últimos diez años, se observa una reducción del 52% en la cantidad de víctimas fatales respecto a 2014. Sin embargo, en 2024 se registró un aumento del 5% en relación al año anterior.

El 56% de las víctimas tenía entre 25 y 44 años, mientras que un 15% eran menores de 24.

“Hay regiones que no tienen mucha población pero que sí tienen mucha siniestralidad”. VERÓNICA FORCHINO, DIRECTORA PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA, CAPACITACIONES Y EDUCACIÓN VIAL

Si bien, las estadísticas muestran que en 2024 disminuyeron los siniestros graves y fatales asociados a la nocturnidad, se observa un incremento de colisiones durante el día, incluso con víctimas fatales.

En este sentido, Forchino manifestó que “algo está pasando durante el día que los siniestros son cada vez más fuertes”.

Nuevos transportes, nuevos accidentes

En el ámbito urbano, se presenta un crecimiento de siniestros con motos y bicicletas, especialmente en Río Gallegos y Caleta Olivia, lo que refleja la incorporación cada vez mayor de estos medios de transporte en la movilidad cotidiana.

Asimismo, el informe señala que durante 2024 se produjeron 23 siniestros fatales con 27 víctimas, la mayoría en rutas provinciales (69,6%), destacándose la Ruta Provincial N°43, N°5 y N°20. El 45% correspondió a colisiones entre vehículos, un dato que marca una tendencia preocupante en tramos donde previamente se había logrado disminuir la siniestralidad.

Forchino señaló que “el objetivo de la agencia es la visión cero, es decir, que no existan lesionados o víctimas fatales por un siniestro vial en nuestra provincia”.