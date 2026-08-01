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Los vecinos de Caleta Olivia deberán tomar recaudos este domingo 2 de agosto debido a un corte programado de energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la ciudad durante cinco horas.

La interrupción del servicio fue anunciada por Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), que informó que el suministro permanecerá suspendido entre las 9:00 y las 14:00 horas aproximadamente como consecuencia de trabajos de reparación que se llevarán adelante en una Subestación Transformadora Aérea (SETA).

Desde la empresa provincial indicaron que las tareas se desarrollarán sobre una instalación ubicada en la calle Almirante Brown y forman parte de las acciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica.

Cuáles son las zonas afectadas por el corte de luz

Según detalló SPSE, el corte alcanzará a sectores residenciales, comerciales, educativos, sanitarios y productivos de Caleta Olivia.

Las áreas que estarán sin suministro eléctrico son:

Hospital Zonal de Caleta Olivia.

Clínica Cruz del Sur.

Parte del microcentro, desde calle San Martín hasta la Costanera.

Barrio Lucila Ortiz.

Instalaciones de YPF.

Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

Sindicato de Luz y Fuerza.

La empresa aclaró que el horario informado es estimativo y que la restitución del servicio dependerá de la finalización de los trabajos programados.

Reparaciones en una subestación transformadora

El motivo de la interrupción del suministro está vinculado a tareas de reparación en una Subestación Transformadora Aérea, un componente clave dentro del sistema de distribución eléctrica.

Este tipo de infraestructura permite transformar y distribuir la energía hacia distintos sectores de la ciudad, por lo que para realizar las labores de mantenimiento y reparación resulta necesario interrumpir temporalmente el servicio en las zonas vinculadas a la red que será intervenida.

Desde SPSE remarcaron que estas tareas buscan mejorar la confiabilidad del sistema y prevenir inconvenientes futuros en el suministro.

Piden tomar recaudos

Ante la interrupción programada, la empresa solicitó a los usuarios adoptar las medidas necesarias para minimizar las molestias que pudiera ocasionar la falta de energía.

Entre las recomendaciones habituales se encuentran desenchufar equipos electrónicos sensibles, prever el uso de artefactos eléctricos durante el horario informado y tomar precauciones en actividades que dependan del suministro energético.

Asimismo, se recordó que tanto instituciones como comercios y vecinos alcanzados por el corte deberán organizar sus actividades teniendo en cuenta la interrupción prevista para la mañana y primeras horas de la tarde del domingo.