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Un gatito negro quedó atrapado en la parte superior de la Escuela N° 29 de Caleta Olivia, situación que requirió la intervención de Bomberos para poder ponerlo a salvo.

La División Cuartel 16° acudió a la intersección de Gobernador Gregores y Máximo Berezoski después de recibir un aviso sobre un felino que permanecía en la cubierta del establecimiento educativo sin poder descender por sus propios medios.

El operativo se desarrolló entre las 17:31 y las 18:20. Durante la tarea, los efectivos constataron la presencia del animal y desplegaron una escalera telescópica de dos tramos para acceder al techo del colegio y luego trasladarse hasta el sector del gimnasio. Finalmente, el personal logró bajar al gatito de manera segura.

Rescate animal en el techo de la Escuela N° 29 de Caleta Olivia.

El animal fue rescatado en buen estado y entregado a su familia humana, mientras que la dotación regresó a la dependencia sin registrar novedades operativas.

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