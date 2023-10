Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo recibió este jueves a Emanuel Carrizo, el bailarín que homenajeó a los ex combatientes de Malvinas y emocionó a los jueces de Got Talent Argentina emitido por Telefe.

“Vine a visitar al intendente para comentarle toda la participación de Got Talent y agradecerle porque me dio una mano enorme para poder viajar y estar representando a Caleta en Telefe. Si no hubiese sido por su ayuda no hubiera podido ir”, dijo el artista.

Luego se mostró emocionado por el siguiente paso del certamen, los cuartos de final que comienzan este lunes 9 de octubre. “Muchas gracias a toda la comunidad por todo el apoyo”, añadió en un mensaje publicado en las redes sociales.

Por su parte, Cotillo felicitó al bailarín por su logro y por “todo el esfuerzo y dedicación que le pones a tu profesión” y aseguró que “desde la Municipalidad seguiremos acompañando y apoyando. Éxitos para todo lo que se viene”.

Cómo fue la presentación de Emanuel en Got Talent

Con una elaborada coreografía en conmemoración a quienes fueron protagonistas del conflicto armado de 1982, Emanuel conmovió a los jurados y al público. Acompañado por la canción “La carta perdida” de Soledad Pastorutti, representó con enorme sensibilidad algunas de las experiencias que atravesaron los jóvenes que combatieron en el archipiélago del Atlántico Sur.

Tras finalizar su presentación, recibió un vehemente aplauso por parte de los espectadores. “Muchas gracias, muy emocionante verlos a todos, es un sueño que uno siente de chiquito estar al frente de grandes como ustedes y poder verlos de pie. Esto lo hago con mucha pasión”, expresó Emanuel.

El coreógrafo, Emir Abdul elogió al santacruceño: “Me pareció increíble y me quedé con ganas de verte bailar mucho más, mis respecto para vos”. Por su parte, La Joaqui dijo que “lo que hiciste me encantó, sería muy frívolo de mi parte describir con palabras del momento esto que preparaste con pedacitos de años y años de historia”.

Abel Pintos destacó que “es muy grande el desafío que vas a tener por delante, porque tocaste un tema muy sensible y lo hiciste con enorme respeto. Eso también habla de tu valentía, te felicito, emocionante”.

Florencia Peña tampoco se quedó atrás y aseguró: “Te presentaste como bailarín y sos más que eso, tenés una capacidad expresiva muy hermosa. Nos contaste un pedacito de una historia que todavía sangra, que todavía nos tiene entendiendo el para qué de esa guerra injusta en la que pibes fueron a morir y que se podría haber evitado”.

Con cuatro sí del jurado, el caletense se sumó al grupo de participantes que competirán en la siguiente ronda.