Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la llegada de diciembre y el inicio del tiempo de Adviento, La Opinión Zona Norte y FM Las Heras 92.1 salieron a recorrer comercios, supermercados y cotillones de dos localidades claves del flanco norte de Santa Cruz: Caleta Olivia y Las Heras. El objetivo fue conocer cuánto costará armar el arbolito este año y qué opciones tienen las familias con distintos presupuestos. En Caleta Olivia, la variedad es amplia y los precios dependen del tamaño y el tipo de árbol.

En los comercios locales, los más pequeños pueden encontrarse desde 7.000 pesos, los medianos rondan entre 15.000 y 40.000, y los modelos más grandes, frondosos o nevados, alcanzan los 50.000 pesos. Algunos ejemplares de 1,80 a 2,10 metros superan incluso los 150.000 o 250.000 pesos. Los comerciantes coincidieron en que la demanda comenzó a activarse en los últimos días y que “hay opciones para todos los bolsillos”, con una oferta que va desde árboles simples hasta diseños más elaborados y de mayor porte.

En los supermercados de la ciudad, los valores son más estables y accesibles. Las esferas clásicas se consiguen desde 3.590 pesos la unidad suelta y los sets grandes, de 12 a 24 unidades, entre 12.990 y 14.990 pesos. Las bochas impresas de 8 cm se venden a 4.990 pesos, y los tubos combinados en colores metálicos rondan los 4.133 pesos, con promociones 2×1 para clientes Plus. Las guirnaldas de cuentas plásticas se mueven entre 4.516 y 5.000 pesos según el color y la extensión.

La iluminación también muestra un amplio espectro de precios: las guirnaldas de 20 micro LED para interiores cuestan 8.990 pesos, mientras que las tiras de 100 luces USB se ofrecen entre 5.158 y 10.400 pesos, con algunas líneas que aplican descuentos del 50% y planes de pago en 3 cuotas sin interés. Los adornos de mesa y figuras decorativas —como gnomos, pinitos, muñecos tejidos o piezas de madera— se ubican entre 3.990 y 14.000 pesos; y las coronas navideñas, entre 29.990 y 32.990 pesos.

Entre los árboles más buscados están los canadienses y los nevados, como el Pino Chaltén de 150 cm a 199.900 pesos, el Pino Calafate a 223.000 pesos y el Pino Maitén, que en su versión de 180 cm cuesta 349.500 pesos .

En Las Heras, el panorama muestra una particularidad: los comercios consultados hablan de un incremento interanual de apenas un 7%, lo que permitió mantener muchos precios del año pasado para acompañar la situación económica de los vecinos. Allí, la oferta de árboles también es amplia. Los modelos económicos comienzan en 57.000 pesos y los más sencillos, como los cipreses de 180 cm, cuestan 89.900 pesos. Los de 210 cm llegan a 139.900 pesos.

Entre los árboles más buscados están los canadienses y los nevados, como el Pino Chaltén de 150 cm a 199.900 pesos, el Pino Calafate a 223.000 pesos y el Pino Maitén, que en su versión de 180 cm cuesta 349.500 pesos y en el modelo de 240 cm alcanza los 595.000 pesos, siendo este el más imponente observado en el relevamiento.

En decoración, los tubos de esferas grandes cuestan 9.900 pesos, mientras que los packs de seis unidades decoradas van de 24.500 a 36.900 pesos según diseño y tamaño. Las guirnaldas mantienen un valor uniforme de 5.500 pesos y las puntas para el árbol, como las estrellas doradas, rondan los 15.500 pesos.

Las luces no tuvieron grandes cambios: algunos modelos continúan al precio del año pasado, desde 35.000 pesos, aunque varios comercios optaron por no traer tantas tiras nuevas porque muchos árboles modernos ya incluyen iluminación. “Es un año complicado para muchas familias, así que tratamos de sostener precios. El comercio también vive de la comunidad”, explicó Ana, encargada de un cotillón céntrico. Señaló además que muchos vecinos siguen utilizando su árbol de años anteriores y sólo actualizan colores, flores o agregan algún adorno nuevo.

En Caleta Olivia, la variedad es amplia y los precios dependen del tamaño y el tipo de árbol. En los comercios locales, los más pequeños pueden encontrarse desde 7.000 pesos, los medianos rondan entre 15.000 y 40.000, y los modelos más grandes, frondosos o nevados, alcanzan los 50.000 pesos. Algunos ejemplares de 1,80 a 2,10 metros superan incluso los 150.000 o 250.000 pesos.

En cuanto a los presupuestos finales, en Caleta Olivia un arbolito mediano, con un set básico de esferas, luces y algunos adornos modestos, puede costar entre 25.000 y 40.000 pesos. Para quienes buscan un árbol grande, decorarlo de forma uniforme, sumar luces de mayor calidad y piezas más elaboradas, el gasto puede ubicarse entre 80.000 y 100.000 pesos.

En Las Heras, un armado económico ronda los 110.000 pesos, mientras que uno intermedio alcanza alrededor de 280.000 pesos y un armado premium puede superar los 480.000. Aunque los valores varían, la tradición de armar el arbolito sigue vigente en cada hogar del flanco norte de Santa Cruz, donde diciembre se vive con el mismo espíritu: preparar la casa, reunir a la familia y comenzar a contar los días para la Navidad.

1 de 21 | Foto: La Opinión Austral 2 de 21 | Foto: La Opinión Austral 3 de 21 | Foto: La Opinión Austral 4 de 21 | Foto: La Opinión Austral 5 de 21 | Foto: La Opinión Austral 6 de 21 | Foto: La Opinión Austral 7 de 21 | Foto: La Opinión Austral 8 de 21 | Foto: La Opinión Austral 9 de 21 | Foto: La Opinión Austral 10 de 21 | Foto: La Opinión Austral 11 de 21 | Foto: La Opinión Austral 12 de 21 | Foto: La Opinión Austral 13 de 21 | Foto: La Opinión Austral 14 de 21 | Foto: La Opinión Austral 15 de 21 | Foto: La Opinión Austral 16 de 21 | Foto: La Opinión Austral 17 de 21 | Foto: La Opinión Austral 18 de 21 | Foto: La Opinión Austral 19 de 21 | Foto: La Opinión Austral 20 de 21 | Foto: La Opinión Austral 21 de 21 | Foto: La Opinión Austral

Leé más notas de La Opinión Austral