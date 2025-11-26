Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana del martes, la Costanera caletense se convirtió en el epicentro de una postal que refleja la realidad social de la ciudad. Desde las 10 y hasta las 12 del mediodía, largas filas —formadas principalmente por jóvenes de 24 y 25 años promedio— se desplegaron frente a la esquina de un restobar ubicado frente a La Calesita, uno de los puntos icónicos del paseo costero local.

El movilero del ciclo Mañanas Patagónicas, transmitido por Canal 2 de Caleta Olivia, se ubicó precisamente en ese sector para dar contexto visual de la multitud que esperaba, CV en mano, por una oportunidad laboral. La convocatoria del local, que ofrecía 3 vacantes, fue anunciada 24 horas antes mediante redes sociales y un cartel en el propio restobar, aclarando que no se exigía experiencia comprobable, un detalle que amplificó el interés de postulantes.

Testimonios que revelan necesidad

Chat con micrófono de por medio, los jóvenes no ocultaron la urgencia. “Vine a las diez de la mañana. Necesito trabajo, está difícil”, expresó un postulante que aspira a tareas de cocina o atención al público. Una joven de 18 años también destacó que busca su primera experiencia en gastronomía, mientras que otro joven de 20 años señaló: “Hoy arranqué, para algunos es su primer trabajo. Tengo experiencia en depósito y depósito”.

El perfil etario predominante se mantuvo en el rango de 24 a 25 años, una generación atravesada por la falta de inserción laboral estable. Hubo también postulantes con formación gastronómica: “Tengo experiencia, títulos, soy chef y repostera. Estoy sin trabajo hace un año”, sostuvo una joven que antes tenía un emprendimiento de tortas, pero decidió reorientarse a productos salados para reducir costos de producción y adaptarse a la caída del consumo.

Otra emprendedora compartió la misma situación: “Tenía un emprendimiento, me está resultando menos porque hoy no hay mucha plata. Las tortas tienen otro costo, otro presupuesto. Voy a dedicarme más a la cocina, a lo salado”.

Temporada, recetas propias y expansión horaria

La propietaria del restobar, Paula Agüero, confirmó que la convocatoria superó cualquier expectativa: “Lo anunciamos un día antes en el café para que la gente tuviera tiempo de enterarse. Nunca dijimos que necesitábamos experiencia comprobable, sino ganas de trabajar. Nosotros llegamos 10 menos 10 y ya había fila. En un día, redes y teléfono hicieron lo suyo. La realidad se ve en lo cotidiano y hoy lo estamos viviendo nosotros. Ya tenemos más de 150 currículums y pensamos en hacer más eventos para generar empleo en temporada”.

Agüero explicó que la búsqueda está vinculada a la ampliación de servicio gastronómico en estación alta: “Necesitamos perfiles laborales para cubrir la temporada, porque vamos a abrir todo el día desde diciembre. También tenemos un food truck que no estamos pudiendo abrir. No pedimos que sepan hacer pizza o hamburguesa, sino ganas de sumarse a nuestras recetas propias, sabores y condimentos. Elaboramos todas nuestras salsas y preparaciones para tacos y burritos nosotros mismos, y necesitamos personal que nos acompañe cuando hay eventos privados, carros y local funcionando simultáneamente”.

Sobre la consulta salarial, la propietaria remarcó que el sueldo será acorde al convenio gastronómico y horas trabajadas durante la temporada, considerando el nivel de actividad turística por el cumpleaños de la ciudad y el movimiento esperado en diciembre y enero.

Radiografía social en primera persona

La escena en la Costanera de Caleta Olivia volvió a posicionar el debate sobre empleo juvenil, precarización y oportunidades temporales en la Patagonia. Los datos y testimonios dejan al descubierto un mercado laboral saturado donde más de 100 jóvenes compiten por 3 puestos de trabajo, en un sector que, aunque estacional, se presenta como atractivo por su ambiente musical, dinámica social y posibilidad de crecimiento institucional.

La crisis laboral en la Patagonia Sur alcanza niveles alarmantes. Un reciente informe del Observatorio de Economía de los Recursos Naturales advierte que entre enero de 2024 y junio de 2025 se destruyeron cerca de 26.000 empleos formales, lo que equivale a una contracción del 13% de la fuerza laboral privada registrada en la región.

En Santa Cruz, la salida de YPF, los retiros voluntarios y la caída en la producción de hidrocarburos —que se desplomó un 4,7% en petróleo crudo y un 1,4% en gas natural durante el primer semestre de 2025— generaron una pérdida de 10.700 puestos de trabajo desde diciembre de 2023. Solo en la primera mitad de este año, el retroceso fue de 6.000 empleos, lo que representa una caída interanual del 7,9%.