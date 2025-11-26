Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En diálogo con La Opinión Zona Norte, la artista visual Dora López compartió las expectativas y el contexto del proyecto cultural que se presentará este sábado en el Salón de ADOSAC de Caleta Olivia. Se trata de una propuesta multidisciplinaria que viene creciendo desde hace años y que, por primera vez, tendrá una puesta unificada abierta a toda la comunidad.

“Es un proyecto colectivo, hecho entre muchas manos. Cada uno aporta desde su disciplina y con muchísimo compromiso”, expresó López.

Una obra integrada que reúne a múltiples artistas

La puesta incluirá la interpretación del poema “Sábados para lavar la ropa”, de la poeta mapuche Liliana Ancalao, con dirección del profesor Marcos Palacios y la participación de un elenco conformado por vecinos y artistas locales. La escena se filmó recientemente en Jaramillo, sitio emblemático de la historia huelguista, y se estrenará este sábado en formato audiovisual.

Además, la propuesta artística contará con:

Héctor Márquez, poeta de Comodoro Rivadavia, con lectura de poemas en vivo.

Martín Leoz, cantautor de Río Gallegos y autor de la “Cantata de las Huelgas Patagónicas”.

Coro Bandada Coral – UNPA Caleta Olivia, dirigido por Emmanuel Maripillán y coordinado por Verónica Seguino.

Grupo de Danza “Alma Sureña”, bajo la dirección de Paula Cabezas.

Bordados de Patricia Beguiristain, acompañando desde el lenguaje visual.

“Todo está integrado: empieza una intervención y continúa la otra. La idea es que la gente viva un recorrido artístico-literario completo”, dijo la artista.

Intervenciones, muralismo y el arte en la calle

López recordó también el trabajo realizado el 31 de octubre, cuando el grupo llevó adelante una intervención artística en el Gorosito y luego inauguró un mural en el barrio 26 de Junio, en las calles José Fuchs y Salaberry. La obra se realizó durante un mes acompañada por vecinas de la zona y con el apoyo de la familia Campanera, propietaria del muro intervenido.

“Mucha gente se acercaba a preguntar. Algunos no conocían esta parte de la historia. El arte genera ese contacto, despierta preguntas y acerca la memoria”, explicó.

El mural en el barrio 26 de Junio, en las calles José Fuchs y Salaberry. La obra se realizó durante un mes acompañada por vecinas de la zona y con el apoyo de la familia Campanera.

Historias que vuelven a aparecer

A partir de estas actividades, comenzaron a surgir historias familiares que permanecían silenciadas. En exposiciones realizadas en Puerto Deseado, San Julián, Piedra Buena, Trevelin, Esquel y Río Gallegos, aparecieron descendientes de peones fusilados o sobrevivientes que nunca habían hablado del tema.

“Una vecina nos contó que su abuelo actuó en la película La Patagonia Rebelde cuando se filmó en Jaramillo. Terminó participando con toda su familia en la escena que grabamos la semana pasada. Son voces que recién ahora empiezan a aparecer”, señaló.

También destacó el rol fundamental del escritor Osvaldo Bayer, cuyo trabajo permitió reconstruir la historia y dar nombre a los trabajadores asesinados.

“El arte es una herramienta poderosa para conocer y defender estas tierras”

López remarcó que el objetivo central del proyecto es visibilizar los reclamos de aquellos obreros que murieron pidiendo derechos básicos.

“Si no conocemos nuestra historia, es muy difícil defender estas tierras, quererlas y comprender lo que pasó. El arte es una manera poderosa de mantener viva esa memoria”, afirmó.

El evento será este sábado 29 de noviembre, a las 20 horas, en el Salón de ADOSAC (Eva Perón casi esquina Colón), con entrada libre y gratuita: “Va a ser una puesta única, original y hecha con mucho compromiso”, concluyó la artista.

Leé más notas de La Opinión Austral