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Personal de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia encontró una reja desprendida y dos tablas de madera en el sector donde estaban alojados cuatro internos judiciales. El hallazgo fue informado durante la mañana del sábado y dio origen a actuaciones por daños.

Según conoció La Opinión Austral, un cabo que cumplía funciones en la dependencia advirtió que una reja estaba desoldada en el exterior del sector de calabozos.

Al verificar la situación, los efectivos encontraron en el suelo la reja del ventiluz de uno de los baños y dos tablas que formaban parte de las camas de los internos. La situación quedó a cargo de la Justicia y se investigan los daños.

La detención de Kevin Quiroga en la localidad de Puerto Deseado.

En el sector se encontraban alojados Kevin Quiroga (20), un joven acusado de robo calificado y de abuso de arma de fuego, junto a Matías A. (20), Fancis V. (27) y Matías S. (29), a disposición de distintos juzgados de instrucción de Caleta Olivia y Las Heras.

Se realizaron las diligencias correspondientes en el lugar y la causa quedó babo las directivas del juez Marcos Pérez Soruco del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia.

Abuso de arma de fuego y un robo previo

El miércoles 8 de enero de 2025, un ataque a tiros y una golpiza en el barrio 2 de Abril dejaron gravemente herido a Diego Oyarzún, de 20 años. Un video mostró a Sergio Ramos, de 48, disparando en dirección a la calle, mientras Kevin Quiroga golpeaba a un joven que estaba en el suelo. Tras la agresión, ambos se subieron a un vehículo y escaparon.

Al día siguiente, Ramos fue detenido el jueves 9 tras una serie de allanamientos. Quiroga, en tanto, permaneció prófugo hasta el sábado 11, cuando fue localizado y detenido en Puerto Deseado. Una comisión de la División de Investigaciones inició su traslado a Caleta Olivia para que compareciera ante la Justicia.

Los hermanos Kevin y Adrián fueron detenidos en Puerto Deseado. Sigue presos.

Previamente, 28 de diciembre de 2024, Kevin habría participado de un robo en un departamento de un complejo de la avenida Tierra del Fuego junto a su hermano Adrián Quiroga y a dos cómplices más. En la investigación, Adrián fue señalado como presunto líder del grupo y detenido a fines de enero del 2025 en Puerto Deseado. Kevin quedó imputado por ese robo.

Según el relato de la víctima, cuatro hombres irrumpieron de madrugada en su vivienda. Uno la habría amenazado con un arma mientras los demás revisaban el departamento y le exigían drogas. Al no encontrar lo que buscaban, se llevaron una computadora y un celular y, durante la huida, también golpearon a la madre de la joven.