Lo que comenzó como un llamado de emergencia por una supuesta descompensación terminó derivando en una investigación por presunto homicidio en Caleta Olivia. La muerte de Ada Quilo, ocurrida durante la madrugada del miércoles en una vivienda de la ciudad petrolera, tomó un giro inesperado luego de que la autopsia determinara que la mujer falleció por asfixia mecánica, un dato que cambió por completo el rumbo de la causa judicial.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Las Margaritas al 1500, donde cerca de las 02:20 de la madrugada personal policial de la Comisaría Quinta fue alertado por un llamado que indicaba que una mujer presentaba dificultades respiratorias.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, se encontraron con un joven de 28 años que relató una escena que, en ese momento, parecía responder a una emergencia médica. Según explicó, su amigo S. F. Navarro, de 34 años, lo había contactado minutos antes para pedir ayuda porque una mujer que se encontraba con él se había descompensado.

De acuerdo con esa primera versión, la mujer habría perdido el conocimiento mientras mantenía relaciones sexuales con el hombre dentro de la vivienda. Ante la situación, ambos intentaron asistirla realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de un profesional de la salud.

Giro en la causa

Sin embargo, cuando el médico del hospital local arribó al domicilio y examinó a la mujer, constató que ya se encontraba sin vida. Además, algunas inconsistencias en el escenario y en el relato inicial despertaron sospechas, por lo que el caso fue catalogado como una muerte dudosa, lo que obligó a activar el protocolo judicial correspondiente.

A partir de esa determinación, el Juzgado de Instrucción Nº 1 dispuso el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial para la realización de la autopsia, una pericia clave que terminaría cambiando completamente la orientación de la investigación.

SF Navarro fue detenido por la Policía. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El informe forense fue contundente. Los especialistas determinaron que la mujer murió por asfixia mecánica y detectaron indicios compatibles con un estrangulamiento manual. Este resultado descartó de plano la hipótesis inicial de una descompensación o de un accidente durante el encuentro íntimo.

Con ese dato en mano, la investigación tomó un nuevo rumbo. La Policía de Santa Cruz procedió a la aprehensión de S. F. Navarro, quien quedó detenido e incomunicado a disposición de la Justicia.

Según trascendió, hasta entrada la tarde de este jueves el sospechoso aún no había sido indagado formalmente por el magistrado interviniente, aunque su situación procesal se encuentra bajo análisis en el marco de una causa que ahora es investigada como presunto homicidio.

Mientras tanto, el trabajo pericial continúa en la vivienda donde ocurrió el hecho. Personal de la División Criminalística lleva adelante una minuciosa recolección de evidencias con el objetivo de reconstruir lo sucedido durante los minutos previos a la muerte de la mujer.

Los investigadores analizan distintos elementos del escenario, entre ellos rastros físicos dentro del domicilio, posibles signos de lucha y cualquier indicio que permita establecer con precisión cómo se produjo el fallecimiento. También se busca determinar el vínculo que existía entre la víctima y el hombre detenido, así como la posibilidad de antecedentes de violencia previos al hecho.

En paralelo, se trabaja en la toma de testimonios y en el análisis de las comunicaciones realizadas durante la madrugada, con el objetivo de reconstruir la secuencia de acontecimientos que culminó con la muerte de Ada Quilo.