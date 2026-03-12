Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La campaña nacional de vacunación antigripal ya se encuentra en marcha en todo el país y en la provincia de Santa Cruz comenzó este miércoles 11 de marzo con el objetivo de proteger a los grupos más vulnerables antes del inicio de la temporada de otoño e invierno, cuando aumentan los casos de enfermedades respiratorias.

La subsecretaria de Abordaje Comunitario de la Salud y referente del Programa Ampliado de Inmunización, Estefanía Stricker, explicó en diálogo con LU12 AM680 que la decisión de adelantar la campaña responde a la circulación de nuevas variantes del virus de la influenza.

“Esta decisión es a nivel nacional en todas las provincias del país ante la nueva variante de H3N2, que tuvo mayor predominancia en el hemisferio norte durante su temporada de otoño e invierno del año pasado. Luego empezamos a tener reportes y notificaciones de casos hacia fines de 2025 y principios de 2026”, indicó.

Según detalló la funcionaria, la estrategia sanitaria busca que la población objetivo tenga aplicada la vacuna antes de la llegada de las temperaturas más bajas.

“La estrategia es adelantarnos al otoño y que la población objetivo tenga colocada su vacuna para reforzar sus defensas”, señaló.

Stricker confirmó que actualmente los vacunatorios públicos de Santa Cruz ya cuentan con dosis disponibles para comenzar la inmunización, aunque aclaró que existe una alta demanda.

En Caleta Olivia, ya se están aplicado dosis. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Arrancamos la vacunación antigripal en todo el país el 11 de marzo. La distribución a nivel provincial se dio antes de esa fecha, así que hoy todos los vacunatorios públicos de la provincia tienen disponibles las vacunas antigripales”, explicó.

Estefania Stricker, subsecretaria de Abordaje Comunitario de la Salud.

Distribución

La funcionaria detalló que, hasta el momento, la provincia recibió una parte del total de vacunas necesarias para cubrir a la población prioritaria.

“Nosotros necesitamos en toda la provincia alrededor de 65.000 dosis y hasta la fecha hemos recibido alrededor de 10.000, que representan cerca del 15% de lo que necesitamos”, precisó.

En ese sentido, remarcó que la llegada de vacunas continuará durante las próximas semanas y que la distribución se realizará de forma progresiva.

“Vamos a tener mayor ingreso de vacunas antigripales. Cuando nos llegan procedemos inmediatamente a la distribución, pero es de manera paulatina y escalonada. Por eso ahora tiene que ser priorizada”, señaló.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias pidieron paciencia a la comunidad y recordaron que la prioridad está puesta en los grupos con mayor riesgo de complicaciones.

Grupos priorizados para la vacuna antigripal

La vacuna antigripal forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se aplica de manera gratuita a los grupos definidos como prioritarios.

En esta primera etapa, la campaña está dirigida a:

Niños y niñas desde los 6 meses hasta los 24 meses de edad.

Personas gestantes en cualquier momento del embarazo.

Personal de salud.

Personas mayores de 65 años.

Personas entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo.

“Estos son los grupos priorizados en esta primera etapa”, explicó Stricker.

La funcionaria aclaró además que la vacuna no está destinada a toda la población. “No es una vacuna para todo el mundo. Tenemos que ser cautos porque estamos priorizando a quienes tienen mayor posibilidad de hospitalización o de que su salud se complique”, sostuvo.

Las personas sanas que no presenten patologías preexistentes pueden acceder a la vacuna a través de su obra social o adquirirla en farmacias privadas.

Operativos territoriales

Además de los vacunatorios tradicionales, el sistema sanitario provincial también realiza operativos en dispositivos móviles y acciones territoriales para acercar la vacuna a la comunidad.

Según explicó Strícker, los equipos de salud trabajan en distintos espacios comunitarios como geriátricos, centros de jubilados y domicilios particulares.

“En los dispositivos móviles estamos yendo a geriátricos, hogares, centros de jubilados y también a niños y niñas que tienen internación domiciliaria. En los vacunatorios móviles también pueden encontrar la vacuna antigripal”, señaló.

Además, en estas jornadas se aprovecha para completar otros esquemas de inmunización. “Si les falta alguna vacuna del calendario, las van a recibir todas. No van solamente por la vacunación antigripal”, explicó.

La iniciativa está centralizada en hospitales, centros de salud y jornadas de vacunación.

Las autoridades sanitarias también recordaron que la vacunación es una herramienta clave para fortalecer las barreras epidemiológicas de la provincia. Stricker explicó que Santa Cruz registra un importante movimiento de personas debido a su ubicación geográfica y a la actividad laboral. “Tenemos una provincia que limita con otros países y que tiene alto flujo migratorio internacional y también por trabajo. Hay una circulación activa de población que entra y sale de la provincia permanentemente”, indicó.

En ese contexto, subrayó la importancia de alcanzar altos niveles de cobertura. “Nuestras barreras epidemiológicas tienen que ser elevadas. Eso quiere decir que tenemos que tener coberturas altas de vacunación para tener una población segura”, sostuvo.

COVID

Durante la campaña también se recordó que la vacunación contra COVID-19 continúa vigente y se aplica en paralelo con otras dosis del calendario.

“COVID es un virus que no fue erradicado y sigue circulando, sobre todo en otoño e invierno cuando hay mayor concentración de personas en espacios cerrados”, explicó la funcionaria.

En ese sentido, recomendó que las personas mayores de 50 años reciban un refuerzo cada seis meses, mientras que el resto de la población debe aplicarse una dosis anual.

Operativos y vacunación

Los operativos territoriales continuarán durante los próximos días en distintos puntos de la provincia.

En Río Gallegos, por ejemplo, se anunció una jornada de vacunación abierta en el Centro de Jubilados y Pensionados Civiles, ubicado en calle Belgrano, donde se aplicarán vacunas antigripales y otras del calendario para adultos. Las vacunas disponibles son Antigripal (ATG), Antitetánica, Hepatitis B, COVID-19 y aquellas correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación.

Las campañas de vacunación están dirigidas a personas con factores de riesgo.

Además, el sistema de salud también contempla la vacunación domiciliaria para personas con dificultades de movilidad. Quienes no puedan trasladarse deben solicitar el servicio en el centro de salud más cercano para que el equipo sanitario coordine la visita al domicilio y proceda a la aplicación de las vacunas correspondientes.

Para solicitar turno o registrarse, los vecinos deben enviar un mensaje por WhatsApp al 297-4617596, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Posteriormente, el equipo de Salud coordinará la visita programada al domicilio