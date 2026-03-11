Habló de la relación con la provincia, el salario de los municipales y la necesidad de sostener el diálogo institucional. Adelantó que trabaja con el Gobierno provincial para mejorar los ingresos y debatir salarios con los trabajadores.

En materia de seguridad, no hizo mención a los últimos acontecimientos sucedidos en la ciudad. Anunció que, antes de que finalice el semestre, será inaugurado el Centro de Monitoreo para robustecer la seguridad preventiva.

En cuanto a obra pública, anunció una serie de obras como construcción de viviendas, desarrollo de infraestrcutura vial, pavimentación de calles, construcción de puentes que mejorará la calidad de vida.

El acto institucional se desarrolló desde las 12 horas en el Cine del Centro Cultural. Marcó el inicio formal del trabajo legislativo del año. La ceremonia reunió a autoridades municipales, concejales, representantes institucionales y funcionarios provinciales como el jefe de Gabinete, Pedro Luxen.

El jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen acompañó al intendente Pablo Carrizo. FOTO: MCO

Primero, el agradecimiento

A continuación, La Opinión Austral reproduce el discurso completo del intendente.

“Quiero decir gracias. Gracias por abrirme las puertas de esta ciudad que elegí para trabajar y vivir. El cariño que recibo en los barrios es el regalo más grande”, fueron sus primeras palabras.

“Asumo, a través de la gestión, un compromiso con ustedes. Mi mayor orgullo es mirarlos a los ojos y decirles que estamos cumpliendo con nuestra palabra“. Aseguró que el plan de trabajo propuesto “hoy se ve reflejado. Sabemos que falta y que estamos en un contexto que es uno de los más difíciles que nos tocó atravesar como provincia y país”.

Luego de una pausa, marcó que la gestión se encuentra en el camino del trabajo, el esfuerzo y el compromiso con los vecinos. Destacó la gestión responsable y la construcción de un futuro.

Carrizo señaló que el trabajo articulado es la mayor fortaleza para salir adelante. Agradeció a quienes acompañan a cada vecino, como las asociaciones intermedias, organizaciones sociales y sindicatos.

Economía

Señaló que trabajará “incansablemente junto al Gobierno de la Provincia para mejorar los ingresos“. Apostó por el diálogo tendiente a una “mejora de los salarios de los compañeros municipales”.

“Les pido que no se dejen confundir por versiones malintencionadas. Mis energías están puestas en resolver el problema y necesito que sigamos unidos”. Dio cuenta de que el trabajo del municipio busca que “los recursos rindan más y lleguen a donde se necesitan”.

Reordenó el equipo de gobierno y eliminó el “25% de los cargos políticos“. “Pronto alcanzaremos una reducción del 40%. Gobernar es establecer prioridades y cumplir con la palabra”.

El balance de gestión “es la prueba de que con trabajo, transparencia y voluntad política se puede”.

Productores y Salud

En el 2025, la Municipalidad de Caleta Olivia inauguró en la chacra municipal el Mercado Agroecológico Ser Patagónico. “Es un espacio recuperado y puesto en valor para generar oportunidades para productores locales y regionales”, dijo.

Además, inició la producción de vinos artesanales municipales blanco, tinto y rosado. Hubo más de 350 kilos de uvas cosechadas, lo que se transformó en la primera vendimia municipal.

La producción de hidroponía de hortalizas también fue destacada. “Buscamos mayor rendimiento con menor consumo de agua”, explicó.

Seguidamente, recordó que se concretó un proyecto comunitario en conjunto con la Embajada de Japón, legisladores nacionales, el Ministerio de Salud y el Hospital Zonal. “Permitirá la llegada de un importante equipamiento odontológico“, adelantó. Agradeció al Dr. Gustavo Torres por ser el impulsor de la propuesta. Esto permitirá mejorar las prestaciones con la mirada puesta en cada vecino.

“Los adultos mayores son la prioridad. Generamos jornadas de salud y llevamos servicios médicos a cada barrio. Proponemos espacios recreativos y de contención para que el municipio esté cerca”.

Pablo Carrizo entrevistado por La Opinión Austral. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Relaciones internacionales

Destacó la inauguración de la Oficina de Gestión de Extranjería y Relaciones Internacionales. Se realizaron más de 10 mil trámites acompañando a “quienes eligen Caleta Olivia para vivir y desarrollarse”.

Además, la ciudad adhirió a la Carta de Ciudades Educadoras. Esta “busca generar los espacios para desarrollar capacidades para la vida en comunidad”.

“Reconocemos el esfuerzo de quienes ponen en movimiento a la ciudad cada día”. Se impulsaron capacitaciones permanentes entre los municipales. “Brindamos herramientas para jerarquizar su labor y ofrecer un servicio cada vez más eficiente”.

Otro aspecto fue el medio ambiente. “Recuperamos y tratamos más de 12 mil metros cúbicos de material reciclable, promoviendo la economía circular“.

Más adelante, señaló que superaron las 2.400 castraciones, operativos de vacunación y desparasitaciones. “Todo se realizó con recursos propios”. Iniciaron el registro de canes potencialmente peligrosos. El objetivo es fortalecer la seguridad entre los vecinos.

Con el programa “Más Gestión” se recorrieron los barrios de la ciudad en cuatro ediciones. “El objetivo es acercar los servicios del Estado a los vecinos, simplificando trámites”.

Deporte y Cultura

Las políticas públicas deportivas también fueron expuestas. “Se jerarquizó el Torneo Pibes de futsal y campo con más de 2600 niños y niñas participando activamente”. Hubo cinco veladas de boxeo, además del Torneo Federal de Básquet, Handball y Vóley.

“Nuestros deportistas y artistas nos llenan de orgullo. Incluso en tiempos difíciles, decidimos estar presentes con el respaldo necesario para que lleguen a las instancias nacionales”, describió.

Recordó la 37° Edición de la Feria del Libro. Asistieron 10 mil visitantes con una oferta literaria, educativa y cultural. “Se realizó la Expo Invierno con más de 200 expositores y una concurrencia de 22 mil personas“, explicó.

También celebró la Gala de la Cultura que, junto a la de Deportes, “da valor a nuestros niños, jóvenes y adultos”.

Por tercer año consecutivo, la gestión llevó adelante la Fiesta de la Náutica y el Turismo. “El evento ya tiene lugar en la agenda de la región y el país. La convocatoria superó todas las expectativas, posicionando a Caleta Olivia en el mapa nacional”.

Protección

El intendente advirtió que en el 2025 apoyaron a quienes estaban en situación de vulnerabilidad de género.

“Entre 2024 y 2025 se registraron 57 ingresos al dispositivo de protección integral Casa Abrigo“. Se desplegaron talleres de formación integral con 503 personas inscritas.

El programa “Kit de Lactancia” facilitó la gestión de turnos, controles ginecológicos y acompañamiento financiero a mujeres en situación de violencia.

En cuanto a la discapacidad, se otorgaron 250 Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). Estos se suman al padrón de 931 inscritos que obtuvieron eximición de impuestos.

En materia de infancia, niñez y género, se dictaron capacitaciones a docentes, policías y cuidadores. “Se organizó el Mes de las Infancias con la participación de 8 mil niños y niñas“. También se realizó el Consejo Consultivo de Adolescentes con actividades sobre el consumo problemático.

Obras

A pesar de los recursos limitados, se creó el Anfiteatro en la costanera. Es “un homenaje a quien en vida fuera precursor de las actividades náuticas: Roque Vitale“.

El Centro Primario de Atención de Salud del B° Mar del Plata avanzó en su edificación.

Además, se instaló el Monumento al Soldado en honor a los Héroes de Malvinas.

“Unificamos la bajada 1 y 2 por medio de la extensión del camino costero. También mejoramos la iluminación”, señaló.

Asimismo, la Municipalidad invirtió en once playones deportivos en diversos barrios: Chaltén, Bicentenario, Bontempo, 150 Viviendas, 8 de Julio, Costanera, Golfo San Jorge, Hípico, 13 de Diciembre, Patagonia y Parque.

“Hoy se encuentra con un 80% de avance la obra del Centro de Monitoreo y el espacio recreativo para adultos mayores”.

También habrá un plan de adoquinado y bacheo en diferentes puntos de la ciudad. “Ningún barrio quedará afuera. Trabajaremos incansablemente para llegar a toda nuestra querida ciudad”, detalló.

El barrio Rotary 23 cuenta con la finalización de la obra de pavimentación y luminarias.

“En 2025 se vertieron 5.550 metros cúbicos de hormigón. El acumulado asciende a 12.369 metros cúbicos. Todo se realiza con recursos propios y mano de obra municipal”, destacó.

Tierras

Carrizo describió la apertura de calles y el movimiento de suelo para una extensión urbana que contará con 450 lotes.

“Preparamos los terrenos para que más familias puedan planificar su futuro en una zona con servicios”, dijo.

Señaló que acondicionaron el Complejo Deportivo Municipal y avanzaron en un plan de reforestación.

La ampliación de la flota de servicios también formó parte del anuncio. “A los 7 camiones existentes, incorporaremos una unidad más. Reforzamos nuestro compromiso de mantener limpia la ciudad las 24 horas”.

En el Rotary 23 se concretó la obra de desagüe pluvial. “Jerarquizamos el acceso norte y sur de la Ruta 3 con luminarias. Este año sumamos 3 nuevos semáforos a la ciudad para dar más seguridad a los vecinos”.

Con el CPE se firmó un convenio para mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos.

Se entregaron 173 lotes fiscales a distintas familias para que construyan su vivienda. También se otorgaron más de 100 títulos de propiedad.

Transporte

Adelantó que trabajará con el Gobierno Provincial para garantizar el sostenimiento gratuito del Boleto Estudiantil.

Gestionará la implementación del boleto gratuito para los trabajadores municipales. Se trata de una medida que reconoce su labor.

Objetivos

Finalmente, agradeció a su gabinete municipal. Adelantó los objetivos para este año.

“Ampliaremos el viñedo municipal con más de 500 plantas. Se construirá la primera sala de elaboración de bodega municipal y una sala de faena”.

Se fortalecerán los programas en Centros Comunitarios destinados a niños y adolescentes. El jardín maternal será remodelado.

Este año se pondrá en marcha la Escuela Municipal de Oficios con certificación universitaria. “Se dictará la carrera de Medicina en la ciudad. Bajo un convenio con la UNPA, se dictarán más carreras”.

Será ampliada la Radio Municipal. “Habrá conexión vial con la Ruta Provincial 12. Este proyecto unirá a los barrios Gregores, 3 de Febrero, Nuevos Pobladores, 17 de Octubre, Golfo San Jorge, ARA San Juan y 150 Viviendas”. La obra incluye una rotonda y pavimentación.

Será inaugurada la primera Escuela Municipal de Fortalecimiento Educativo y Cultural. Funcionará en las uniones vecinales.

Habrá becas “Futuros Caletenses” destinadas a artistas, deportistas y estudiantes. Se fortalecerá el polo gastronómico con la “Huella de los Sabores“.

Destacó la presentación del Observatorio Municipal de Violencia por Motivo de Género. Se realizará el segundo foro portuario para pymes locales y regionales. La Municipalidad acompañará las obras de infraestructura en Caleta Paula.

Además de pavimentar y bachear, se sumó un sistema de desagües en el B° Perito Moreno.

“Priorizamos la seguridad de las familias con un plan integral de cruces seguros. La construcción de una pasarela peatonal sobre la avenida Mitre brindará protección directa”. Agradeció al SIPGER por su colaboración.

En abril, el natatorio municipal estará disponible. La obra tendrá una garantía de 50 años.

Antes de finalizar el primer semestre, se inaugurará el nuevo Centro de Monitoreo y el espacio recreativo para el adulto mayor. “Esta obra fortalecerá la seguridad preventiva y ofrecerá un lugar de encuentro integral”.

Finalmente, se pondrá en marcha un plan estratégico de viviendas para las familias de la ciudad.