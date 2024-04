Es sorpresivo estar en abril y que el Torneo Apertura 2024 de la Liga de Fútbol Norte de Santa Cruz aún no arranque. En teoría debería arrancar este fin de semana, pero según pudo hablar La Opinión Zona Norte con un dirigente, no arrancaría este “finde” y la espera seguirá.

Por lo que no arrancaría el campeonato sería por la no entrega de papeles de los diferentes clubes que participarán de la misma. El fixture del Apertura fue sorteado hace un mes aproximadamente, los dirigentes se encuentran en la espera para poder empezar lo antes posible este torneo.

Los clubes participantes son los siguientes: Mar del Plata, Camioneros, Estrella del Sur, Catamarca FC, Olimpia Juniors, Talleres, Estrella del Norte, Defensores de Pico Truncado y Marcelo Rosales.

Para el Apertura 2024 se decidió repetir el sistema que se utilizó el pasado año. Es decir que el campeonato que abrirá la temporada se va a disputar en una única zona, con partidos de todos contra todos. Dos rondas serán. Habrá entonces partido y revancha para todos. La definición será por puntos.

La primera fecha del campeonato será la siguiente: Estrella del Sur vs. Marcelo Rosales, Olimpia Juniors vs. Camioneros, Estrella del Norte vs. Catamarca FC, Defensores de Pico Truncado vs. Talleres y quedará libre; Mar del Plata.

La temporada 2023 se la llevó Olimpia Juniors, tras coronarse campeón del Apertura se enfrentó en una super final a Camioneros tras conseguir el Clausura. Allí el “Rojo” fue más y se consagró campeón de la temporada y, además el pase al Torneo Regional Amateur 2024/25. En esta última competencia nombrada, estos clubes de Santa Cruz ya se encuentran clasificados: Boxing Club de Río Gallegos, Deportivo Esperanza de Calafate, San Lorenzo de Perito Moreno y Deportivo Nocheros de Las Heras.