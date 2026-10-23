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La Justicia y Policía investigan un robo ocurrido en una vivienda del barrio Rotary XXIII, donde una niña de 11 años se encontraba sola. Dos hombres habrían ingresado después de forzar la puerta y sustraer distintos objetos.

Ambos fueron aprehendidos más tarde, cuando circulaban en un auto que también quedó secuestrado. A través de un allanamiento, las autoridades recuperaron gran parte de lo robado, conoció La Opinión Austral.

Todo comenzó a horas de la mañana del jueves pasado, cuando un hombre se presentó en la Comisaría Quinta para alertar sobre un presunto robo en una casa cercana a la Circunvalación. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron la puerta dañada y a tres menores en el exterior.

En este sentido, dos de los nenes les dijeron a los efectivos policiales que la tercer niña –que se encontraba llorando– se había quedado sola y a la casa habían ingresado dos hombres a robar. Según ese relato, uno escapó en una bicicleta que habría sido sustraída de la casa.

Al ser entrevistada por las autoridades, la niña que estaba durmiendo cuando la sorprendieron los intrusos. Si los delincuentes sustrajeron elementos de la propiedad mientras la menor miraba la secuencia, informaron a este medio.

Tras ser alertados por vecinos de la zona la madre y el padre de los nenes fueron hasta el lugar, revisaron las instalaciones de la vivienda familiar y constataron los daños en la puerta de ingreso y la falta de varias de sus pertenencias. Los progenitores de las víctimas se encontraban trabajando.

Acaba de destacar que entre los elementos se encuentra un televisor Philips de 50 pulgadas; una bicicleta rodado 29, negra y azul; dos celulares; un equipo de música Noblex de aproximadamente un metro de alto; una mochila negra con un bolsillo rojo; un bolso de mano rosa y una tostadora blanca.

Durante la intervención en el domicilio el personal policial y de Criminalística realizó las diligencias correspondientes. Los efectivos secuestraron una varilla de hierro corrugado y un caño estructural rectangular hueco. Además, relevaron un rastro dactilar parcial en superficies que habrían sido manipuladas.

La policía recuperó los elementos

Minutos después, a partir de información aportada por un vecino, el damnificado interceptó un Chevrolet Corsa blanco en la esquina de Santa Fe y Los Andes. En el vehículo viajaban dos hombres, que luego fueron aprehendidos por personal policial.

El damnificado declaró que reconoció al conductor y que este le dijo que no había participado del robo, sino que solo había trasladado los elementos sustraídos. Según esa versión, los objetos habrían sido dejados en una esquina, en la casa de un conocido.

Durante la madrugada del viernes 23, la Policía realizó allanamientos y requisas vehiculares por orden judicial. Por un lado, los procedimientos que se llevaron a cabo en dos casas del barrio 62 Viviendas arrojaron resultados negativos.

En tanto, en un domicilio del populoso barrio donde ocurrió el robo, policías secuestraron elementos de interés para la causa: un equipo de música y un televisor Noblex, un bolso de mano negro, controles remotos, una tostadora, joysticks y una cabina de luz LED azul.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que también requisaron a los adultos que se encontraban en la vivienda al inicio del procedimiento. Asimismo, se registró un Chevrolet Corsa Classic blanco, que ya estaba secuestrado en la dependencia policial.