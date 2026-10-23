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Los hermanos de 36 y 38 años que protagonizaron una fuga de película en la localidad de Caleta Olivia, a horas de la mañana del miércoles 21 de octubre, continúan privados de su libertad mientras el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 avanza con la investigación por el hecho, dieron a conocer fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral.

Ambos son de apellido Colina, son conocidos en el ámbito delictivo de la localidad y tienen antecedentes penales. Por el momento quedaron alojados en las instalaciones de la Comisaría Segunda.

Uno de los hombres que resultó detenido tras la persecución y el tiroteo con la Policía de Santa Cruz.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso este medio, los hombres estarían involucrados en en dos hechos sucedidos semanas atrás en el comercio “El Mayorista” que se encuentra ubicado en la calle Sarmiento de Gamboa 730, y en “Frigorífico San Javier” situado en la avenida Lisandro de la Torre 204–206.

Además, se sospecha que fueron los mismos que tirotearon una vivienda de la calle Francia del barrio Rotary XXIII a principios de septiembre. Ese hecho ocurrió a las 5 de la mañana del 8 de septiembre pasado, cuando una casa familiar recibió al menos 30 disparos provenientes de un arma de calibre 9 mm.

En la vivienda se encontraban seis adultos y dos menores de edad, entre ellos un bebé de un año, quienes milagrosamente no resultaron con lesiones. Las personas dijeron no conocer el motivo del ataque con arma de fuego. “No tenemos problemas con nadie“, había mencionado una pareja a medios locales.

Los hechos fueron caratulados como amenazas calificadas y son investigados por el juez Marcos Pérez Soruco.

Juzgado de Instrucción Penal de la localidad de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La persecución y los disparos de película

Ese día, el personal de la División de Investigaciones (DDI) realizó un operativo que incluyó cinco allanamientos en los barrios Zona de Chacras, Patagonia, Jardín y Miramar. Cerca de las 8 de la mañana, cuando efectivos de la DDI llegaron a una vivienda de Zona de Chacras, dos hombres detectaron su presencia y escaparon en una Ford Ranger.

La fuga derivó en una persecución en la que, según fuentes policiales, hubo disparos entre los ocupantes de la camioneta y los investigadores. También intervino personal del Comando de Patrullas. El recorrido terminó en una calle sin salida del barrio 150 Viviendas, donde los hombres quedaron cercados y fueron detenidos.

Uno de los detenidos siendo subido a un patrullero para ser trasladado a una dependencia policial.

La Ranger terminó con impactos de bala en la carrocería y en las ruedas, que fueron necesarias para que el vehículo se detuviera. Fue secuestrada y trasladada a un predio cerrado de Cañadón Seco, donde será requisada por orden judicial. Además, durante los procedimientos se incautó una Toyota SW4, que también quedó a disposición de los investigadores para su inspección.