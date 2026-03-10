Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un importante operativo policial realizado durante la tarde de este martes en el barrio Centenario de Caleta Olivia permitió dar un paso significativo en una investigación que desde hace meses buscaba esclarecer una serie de episodios violentos ocurridos en distintos puntos de la ciudad. El procedimiento derivó en el secuestro de una importante cantidad de cocaína, una motocicleta robada que habría sido utilizada para cometer ataques armados y la detención de un menor de edad.

El allanamiento se concretó en una vivienda ubicada sobre la calle Calafate y fue el resultado de un trabajo previo de inteligencia y tareas de campo llevadas adelante por personal de la División de Investigaciones (DDI) local. A partir de distintas diligencias investigativas, los efectivos lograron identificar el domicilio que podría estar vinculado con varios hechos que habían generado preocupación entre vecinos y comerciantes.

Entre los episodios que se investigan se encuentran disparos efectuados contra integrantes de la comunidad zíngara y también ataques contra el frente de una panadería de la ciudad.

Un agente de la DDI junto al rodado sustraído. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En ambos casos, los agresores habrían utilizado armas de fuego para intimidar y luego escapar rápidamente del lugar.

Según la hipótesis de los investigadores, varios de estos ataques habrían sido ejecutados por personas que se movilizaban en una motocicleta, lo que dificultaba su identificación y permitía una rápida huida tras los disparos.

Durante el procedimiento policial, los efectivos lograron secuestrar justamente una motocicleta que había sido denunciada como robada a fines del año pasado por un turista que se encontraba de paso por la localidad. De acuerdo con la información reunida en la causa, ese rodado habría sido utilizado en distintos momentos como medio de movilidad para perpetrar los ataques contra comercios y viviendas particulares.

Sin embargo, uno de los hallazgos más relevantes del operativo surgió durante la inspección del interior del domicilio. Allí, el personal de la DDI detectó una importante cantidad de una sustancia de color blanquecino que llamó la atención de los investigadores.

Móviles oficiales en el lugar del procedimiento. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes, se realizaron las pruebas de campo correspondientes. El reactivo químico arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína y el pesaje preliminar determinó que la sustancia incautada rondaba el medio kilo.

La cantidad hallada fue considerada significativa por las autoridades, por lo que se dio inmediata intervención a la Justicia Federal, que ya se encuentra trabajando en las diligencias vinculadas a la investigación por infracción a la ley de estupefacientes.

Durante el allanamiento también se procedió a la detención de un menor de edad que se encontraba en el domicilio. El joven, que es conocido por la Policía por delitos anteriores, quedó a disposición de la justicia mientras se continúan evaluando los elementos reunidos en el procedimiento.

En paralelo, los investigadores continúan trabajando para localizar a un segundo sospechoso que estaría vinculado tanto con los ataques armados como con otros hechos que se investigan en la ciudad.

El operativo fue supervisado por integrantes de la plana mayor de la Policía de Santa Cruz, lo que da cuenta de la relevancia institucional del procedimiento y fue supervisado por el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Prodromos, junto al Subjefe de Policía, comisario general Luis Bordón. En el procedimiento participaron distintas áreas operativas, entre ellas la Dirección General Regional Norte, Fuerzas Especiales, Infantería, el Comando Radioeléctrico y el Cuerpo de Prevención Barrial,