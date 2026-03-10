Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una vecina del barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia denunció públicamente que su familia fue víctima de un violento procedimiento policial que, según afirmó, se realizó por error durante un operativo que tenía como objetivo otra vivienda.

Se trata de Verónica Maza, quien relató a La Opinión Austral que efectivos ingresaron a su casa el lunes por la tarde mientras realizaban allanamientos en la cuadra por un grupo de jóvenes que se habían atrincherado en otra vivienda. Según sostuvo, el procedimiento terminó con golpes hacia sus hijos, amenazas con armas de fuego, daños materiales en la vivienda y la demora de los jóvenes en una comisaría.

La mujer afirmó que el operativo se extendió durante varias horas en el barrio y que el ingreso a su casa se produjo cerca de las 18:20 horas.

En diálogo con este medio, Maza relató que la situación comenzó cuando varios policías irrumpieron en su vivienda pese a que, según indicó, la orden de allanamiento correspondía a otra casa.

“A mi nena de 12 años le apuntaron con un arma y la empujaron hasta el dormitorio. Nos redujeron a todos y empezaron a pegarle a mis hijos, a patearles la cabeza”, aseguró.

La mujer explicó que en ese momento se encontraban en la vivienda dos de sus hijos, su hija menor y un amigo de uno de ellos. Los jóvenes estaban organizándose para ir a jugar al fútbol en el playón del barrio.

“Mi hijo justo se fijó la hora porque tenía que ir a buscar a su nena a la escuela. De ahí venía a dejarla y se iba a jugar al fútbol al playón del barrio”, recordó.

Según relató, durante la tarde hubo presencia policial constante en la zona porque otros jóvenes estaban atrincherados en una vivienda del barrio con armas. En ese contexto, los agentes observaron el movimiento de los hijos de Maza.

“Los chicos anduvieron toda la tarde yendo y viniendo, entrando a mi casa, amigos de mis hijos que estaban planeando irse a jugar al fútbol. La policía todo el tiempo los vio que entraban y salían”, afirmó.

La vecina, indicó que realizará una denuncia ante la Físcalia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Golpes y amenazas

Maza aseguró que el ingreso de los efectivos fue repentino y violento. Contó que uno de los jóvenes fue obligado a salir de la vivienda mientras era apuntado con armas y que luego los agentes ingresaron empujando a su hija.

“Cuando le dicen que se meta adentro, el pibe se mete. Se asoma por la ventana y le empiezan a apuntar: ‘Salí para afuera, salí para afuera’. Él sale con las manos arriba”, relató.

Luego, indicó, los policías avanzaron hacia el interior de la vivienda y, en ese contexto, sus hijos también fueron agredidos.

“A mis dos hijos que estaban ahí en el comedor los tiraron al piso y los empezaron a patear”, señaló.

La mujer agregó que, tras el procedimiento, uno de los jóvenes terminó con problemas de salud.

“Uno de mis hijos anoche terminó descompuesto, con vómitos. No sé si por los golpes en la cabeza o por el momento que pasó”, sostuvo.

Daños en la vivienda

Además de los golpes, Maza afirmó que el operativo provocó daños en su casa.

“Me rompieron la puerta del quincho, me rompieron la puerta de entrada”, denunció.

Según explicó, los policías aseguraban contar con una orden judicial para ingresar a una vivienda con determinadas características que no coincidían con la suya.

“Decían que tenían orden de allanamiento para entrar a una casa verde y con rejas negras, y mi casa no es verde. Tiene solamente revoque y no tiene rejas”, aseguró.

Más tarde, contó que pudo escuchar la lectura del acta. “Cuando la leyeron les dije: ‘Esa no es mi casa’. Y me dice: ‘Bueno, señora, pero es la casa 78’. Sí, le digo, pero acá no viven esas personas”, afirmó.

De acuerdo con su relato, durante el procedimiento los efectivos buscaban a una persona con otro apellido.

“Buscaban a un tal Ancateni, no sé qué otro apellido dieron, que ninguno de nosotros, porque acá es Perancho y Maza”, expresó.

Traslado a la comisaría

Luego del operativo policial, los hijos de Maza fueron trasladados por la policía.

“Los llevaron primero a la comisaría, después al hospital y luego los volvieron a la comisaría, donde los fue a buscar mi otro hijo”, relató.

También indicó que les tomaron datos y huellas. Según recordó, toda la situación se extendió hasta la noche.

“Terminamos como a las diez de la noche con todo este lío”, señaló.

Presentación en la Justicia

La mujer aseguró que decidió hacer público lo ocurrido porque considera que el procedimiento perjudicó la imagen de su familia.

“Yo lo quise hacer público porque están ensuciando a mi familia, a mis hijos, tratándolos de delincuentes como si hubieran hecho algo y no hicieron nada”, expresó.

También contó que su hija menor quedó muy afectada por lo sucedido.

“A la nena hoy le daba vergüenza ir a la escuela, que le estén preguntando qué pasó o qué hicieron”, dijo.

Por este motivo, Maza adelantó que buscará asesoramiento legal y que presentará una denuncia por lo ocurrido.

“Voy a tratar de ir a la Fiscalía y ver si consigo un abogado que me asesore para hacer una denuncia porque esto no puede quedar así”, afirmó.

La vecina sostuvo que, hasta el momento, ninguna autoridad se comunicó con ella para explicar lo sucedido. “Nadie se comunicó, nadie vino, pidió disculpas, nada”, aseguró.

Un reclamo que revive otra historia familiar

Durante la entrevista, Maza también recordó la desaparición de su padre ocurrida hace más de una década en Caleta Olivia.

“Mi papá desapareció en el Mundial de Alemania – Argentina, en la final, el 13 de junio de 2014”, contó.

Según relató, Nicolás Maza había ido a ver un partido en el barrio Mar del Plata y desde entonces no se supo más de él.

“Había ido a ver un partido con unos amigos, es lo último que yo me enteré. De ahí nadie lo vio salir, nadie sabe nada”, afirmó.

La mujer señaló que, pese a haber realizado presentaciones ante la Justicia, nunca obtuvo respuestas.

“Iba al juzgado y me decían que no tenían novedades”, recordó. Por ese motivo, sostuvo que espera que el episodio vivido ahora no quede sin respuestas.

“Me parece que la Justicia debería ocuparse de esas cosas, en vez de venir a molestar a gente que se levanta todos los días a laburar”, finalizó