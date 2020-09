Denuncian a protectora de animales por dar en adopción a un perrito que tenían en tránsito

Una niña de 6 años y su hermanito de 4 esperan esperanzados que una protectora de mascotas de Caleta Olivia le devuelva su perrito caniche de seis meses, llamado Milo. Desde el jueves de la semana pasada no lo ven.

"Quiero que me devuelvan a la mascota de mis hijos para esta tarde", escribió Raquel Vargas en su cuenta de Facebook, en una publicación dirigida a la protectora Patitas de Vidda. El jueves les dio a su perro para que lo tengan en tránsito porque no le permiten tenerlo en el alquiler y ahora no se lo quieren devolver.

Una niña de seis años y su hermanito de cuatro esperan reencontrarse con Milo.

"Debido a problemas personales tuve que cambiarme de alquiler, cuando llegué al nuevo lugar le dije a la dueña que tenía un perro caniche y me dijo que lo podía tener, pero después se quejó y pensé en darlo en adopción", contó la mujer en diálogo con La Opinión Zona Norte.

Cuando hizo la publicación contando que daba en adopción a su perro "Milo", desde la protectora le escribieron y le ofrecieron tenerlo en tránsito hasta que resuelva su situación con el alquiler. "Eso me pareció genial porque mi idea no era dejar a la mascota de mis hijos", agregó Raquel.

Sin embargo, la situación se volvió más complicada, impulsando un escrache que se hizo viral en redes sociales y despertó una polémica entre los ciudadanos que apuntaron distintas irregularidades en Patitas de Vidda. Por ejemplo, muchos vecinos de la ciudad de El Gorosito se preguntan cómo fue tan fácil dar en adopción a un perro de raza, pero no lo es con los callejeros.

"Lo tuvieron un solo día al perrito, ahí nomás les avisé que ya había conseguido a alguien para que lo tenga hasta poder mudarme, además cuando lo vinieron a buscar -el jueves pasado a las 16 horas- me preguntaron si lo podían dar en adopción y les dije que les iba a avisar, nunca les dije que sí", mencionó en diálogo con La Opinión Zona Norte.

Y continuó: "Lo único que quiero es que me devuelvan a Milo (el perro), pero desde la protectora no me dan ninguna respuesta, me contestaron de mala manera y ahora me bloquearon de todas sus páginas". También dijo que quiere al realizar la denuncia y qué va a esperar hasta el domingo, "si no me lo entregan hoy, mañana me acercaré a hacer la denuncia correspondiente", concluyó