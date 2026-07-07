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La noche del lunes estuvo marcada por una serie de episodios vandálicos que alteraron la tranquilidad del centro de Caleta Olivia. Lo que comenzó con el llamado de un vecino para alertar sobre la rotura de un ventanal terminó con la aprehensión de un joven señalado como el presunto responsable de causar daños en dos comercios y de intentar abrir un vehículo estacionado.

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Dirección General Regional Zona Norte, que realizaban tareas de patrullaje preventivo por distintos sectores de la ciudad. El operativo contó además con la supervisión directa del subdirector de la Regional, comisario inspector Alejandro Gutiérrez, quien participaba del recorrido cuando se recibió la alerta.

La rápida respuesta permitió desplegar un rastrillaje por las inmediaciones y evitar que el sospechoso se alejara del sector donde se produjeron los hechos.

El raid

De acuerdo con la información policial, el primer aviso llegó desde la esquina de Salaverry y Mosconi, donde un vecino informó que una persona había provocado importantes daños en el ventanal del comercio “Frigorífico Trelew”.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el cristal había sido dañado y comenzaron a reunir información entre los testigos.

Mientras realizaban las primeras diligencias surgió un dato que amplió la investigación: el mismo individuo habría intentado abrir una Renault Kangoo que se encontraba estacionada en las inmediaciones, aunque no logró ingresar al vehículo ni sustraer elementos de su interior.

Las averiguaciones también permitieron establecer que, minutos antes, el sospechoso había causado destrozos en otro comercio de la ciudad. Se trataba de la “Pollería Simón“, ubicada en la intersección de las calles Lucio Mancilla y Lavalle, donde rompió el cristal de una puerta secundaria antes de darse a la fuga.

Pese a los daños ocasionados, las inspecciones posteriores determinaron que no hubo faltantes de mercadería ni pertenencias en ninguno de los lugares afectados.

El aporte de los vecinos fue clave

La descripción física aportada por quienes presenciaron los hechos fue determinante para orientar el operativo policial. Incluso, uno de los testigos logró reconocer de manera fehaciente al presunto autor de los ataques.

Con esa información, los efectivos realizaron un rastrillaje por distintas calles del centro hasta localizar al sospechoso en la intersección de 13 de Diciembre y Rivadavia.

Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado al hospital local para la correspondiente revisión médica y luego derivado a la División Comisaría Primera, donde quedó alojado mientras se cumplían las actuaciones judiciales.

En paralelo, personal especializado llevó adelante las pericias en ambos comercios y sobre la camioneta involucrada, documentando los daños ocasionados y recolectando elementos de interés para la investigación.

Finalmente, luego de las comunicaciones mantenidas con la Secretaría de turno del Juzgado de Instrucción N.º 1, se dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, el imputado establezca domicilio, permanezca a disposición de la Justicia y recupere la libertad mientras continúa el avance de la causa.