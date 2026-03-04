Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La búsqueda de Mario “Pato” García dio un giro este miércoles en Caleta Olivia. En un operativo realizado alrededor de las 10 de la mañana en el barrio 2 de Abril, la Policía de Santa Cruz detuvo a una mujer y a un hombre mayores de edad en el marco de la causa que investiga la desaparición del vecino de 50 años.

El procedimiento se concretó en la escalera 52 del mencionado barrio y, según pudo confirmar La Opinión Austral, las detenciones están directamente vinculadas al expediente por la desaparición de Mario García. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario.

Dos detenidos por la desaparición de Mario García en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Mario César García, conocido como “Pato”, fue visto por última vez el 8 de diciembre de 2025 alrededor de las 14 horas. De acuerdo a la información incorporada en la causa judicial, ese día se subió por voluntad propia a la parte trasera de una camioneta blanca en el barrio 2 de Abril y desde entonces no se supo más de él.

Su desaparición generó una fuerte conmoción en la comunidad de Caleta Olivia y un profundo dolor en su familia, que desde el primer momento reclamó mayor celeridad en la búsqueda.

Mario César García, el hombre de 50 años que está desaparecido en Caleta Olivia.

Gisella Cruz, su hermana, relató públicamente que Mario tenía retraso madurativo e hiperactividad, y que era una persona fácilmente manipulable. “No es de irse sin avisar. Siempre avisaba dónde estaba o si viajaba”, expresó en reiteradas oportunidades, remarcando que el día de su desaparición dejó incluso el cargador del celular en su casa, algo que consideraron sospechoso.

Recompensa de $5 millones y principal hipótesis

Ante la falta de resultados concretos tras más de dos meses de búsqueda, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó el 23 de febrero la Resolución 131/2026, mediante la cual se ofrece una recompensa de $5.000.000 para quienes aporten datos útiles que permitan dar con el paradero de Mario García.

Autoridades durante el allanamiento en la vivienda de Mario García. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La medida fue solicitada por el juez Marcos Pérez Soruco, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, quien consideró agotadas diversas medidas probatorias. La principal hipótesis que se investiga es la posible comisión de un homicidio.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse de manera anónima a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas.

Allanamientos previos y operativos en la zona

Las detenciones de este miércoles se producen un día después de una serie de cinco allanamientos realizados en distintos barrios de Caleta Olivia en el marco de otra investigación por robo, en los que se secuestraron armas de fuego con numeración limada, más de 670 municiones, droga y más de $120 millones en efectivo.

Allanamiento en la remisería ubicada en la avenida Eva Perón. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Hasta el momento no se confirmó oficialmente si esos procedimientos guardan relación directa con la causa por la desaparición de Mario García, aunque ambos operativos se desarrollaron en la misma ciudad y en un contexto de fuerte despliegue policial en la zona norte.

Días atrás, además, se había allanado una remisería ubicada sobre la avenida Eva Perón, ya que se investigaba si Mario habría solicitado un remis antes de desaparecer.

Secreto de sumario y expectativa por avances

La causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no trascendieron detalles sobre los elementos secuestrados en el procedimiento de este miércoles ni sobre la situación procesal de las dos personas detenidas.

Mientras tanto, las pericias de ADN sobre restos humanos hallados en un descampado continúan en análisis, y la comisión investigadora conformada en la ciudad trabaja para reconstruir los últimos movimientos del hombre de 50 años.

Las detenciones en el barrio 2 de Abril abren una nueva etapa en la investigación por la desaparición de Mario “Pato” García, un caso que mantiene en vilo a toda la región y que ahora podría encaminarse hacia definiciones clave.