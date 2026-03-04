Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un impactante operativo policial sacudió este martes a la ciudad de Caleta Olivia, donde se llevaron adelante cinco allanamientos simultáneos que permitieron secuestrar armas de fuego, droga y más de 120 millones de pesos en efectivo, en el marco de una causa vinculada al robo de autos en Pico Truncado y delitos armados en la ciudad de El Gorosito.

El procedimiento, coordinado por distintas divisiones policiales de la zona norte, permitió desarticular lo que sería un presunto punto de almacenamiento de alta peligrosidad, donde se concentraban elementos vinculados a diversos delitos graves.

Cinco allanamientos en barrios de Caleta Olivia

Los operativos se realizaron en distintos domicilios de Caleta Olivia como parte de una investigación que mantiene conexiones con hurtos de motovehículos en Pico Truncado y con hechos delictivos cometidos con armas de fuego en la región.

La causa es tramitada por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, a cargo por subrogancia legal del doctor Marcelo Nievas, con la Secretaría de Instrucción desempeñada por la doctora Daniela Vargas.

Durante los allanamientos, los efectivos lograron reunir una importante cantidad de pruebas que podrían resultar determinantes para el avance de la investigación.

Secuestro de armas con numeración limada y municiones

Uno de los hallazgos más relevantes fue el secuestro de siete armas de fuego: pistolas calibres 9 mm, .22 y .380, además de un revólver calibre .32, todas con sus respectivos cargadores.

La mayoría de las armas presentaba la numeración limada, una circunstancia que agrava considerablemente la situación procesal de los involucrados, ya que dificulta la trazabilidad y refuerza la presunción de su uso en actividades ilícitas.

Además, se incautaron más de 670 municiones de distintos calibres, lo que evidencia el nivel de peligrosidad del material almacenado en los domicilios allanados.

Más de $120 millones y dólares en efectivo

En uno de los inmuebles, los investigadores hallaron $120.570.500 pesos argentinos y 4.000 dólares estadounidenses en efectivo. La suma fue considerada de extrema relevancia para la causa y será objeto de análisis para determinar su origen y posible vinculación con actividades ilícitas.

El hallazgo del dinero refuerza la hipótesis de una estructura delictiva organizada, con capacidad operativa y recursos económicos significativos.

Droga, balanza y elementos de fraccionamiento

En el marco de los procedimientos también se secuestraron sustancias que arrojaron resultado positivo para cannabis sativa y clorhidrato de cocaína.

Junto con los estupefacientes se halló una balanza de precisión y elementos destinados al fraccionamiento, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Federal para investigar una posible infracción a la Ley de Estupefacientes.

Otros elementos clave para la investigación

El operativo permitió además el secuestro de un motor de motovehículo, una llave de ignición y una ganzúa, elementos que podrían estar vinculados directamente con el robo de autos y motos investigado en Pico Truncado.

También se incautaron prendas de vestir que podrían estar relacionadas con hechos recientes y se levantaron siete muestras de rastros genéticos que serán sometidas a peritajes para determinar su correspondencia con escenas delictivas.

La multiplicidad de elementos hallados refuerza la línea investigativa que apunta a una organización con ramificaciones en distintos delitos contra la propiedad y el uso de armas de fuego.

Amplio despliegue policial y supervisión oficial

El operativo contó con la colaboración del Personal de Fuerzas Especiales Zona Norte, la DDI de Caleta Olivia, el Servicio de Apoyo Especial (SAE), el área de Apoyo Tecnológico, la División Narcocriminalidad, el Comando de Patrulla y la Unidad de Prevención Policial Local.

Las tareas fueron supervisadas por el Secretario de Estado del Ministerio de Seguridad y el jefe a cargo del Departamento de Investigación Zona Norte.

Con este procedimiento, la policía dio un fuerte golpe al delito en la zona norte de Santa Cruz, mientras la Justicia avanza con el análisis del material secuestrado para determinar responsabilidades y posibles nuevas detenciones en la causa vinculada al robo de autos en Pico Truncado.