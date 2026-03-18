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La rápida intervención policial durante la madrugada permitió frustrar un intento de robo en un comercio de Caleta Olivia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que el hecho se registró alrededor de las 02:15 de este miércoles, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un individuo sospechoso en inmediaciones de las calles José Hernández y Salaberry.

Al arribar, los efectivos constataron que un hombre había sido demorado por personal policial, luego de ser sorprendido minutos antes tras cometer un ilícito en una vinoteca ubicada sobre la calle Progreso López, a pocas cuadras del lugar.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el sospechoso habría iniciado su accionar rompiendo el cristal frontal del comercio. Una vez dentro o desde el exterior, logró sustraer varias bebidas alcohólicas, aunque su fuga duró poco.

La maniobra fue advertida por una persona que se encontraba en las inmediaciones, quien no dudó en dar aviso a los efectivos que patrullaban la zona. Ese dato resultó clave para activar una persecución a pie que se extendió por algunos metros y que terminó con la aprehensión del sospechoso.

El frente del local que había sido blanco de la inseguridad. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante la huida, el individuo descartó los elementos sustraídos, que finalmente fueron recuperados por la Policía, aunque presentaban daños producto de la caída y el traslado apresurado. Este detalle, habitual en este tipo de hechos, no solo evidencia la improvisación del delincuente, sino también el apuro por evitar ser capturado.

Una vez reducido, el hombre fue trasladado al hospital local para la correspondiente revisión médica, conforme al protocolo vigente, y posteriormente quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

En paralelo, en el lugar del hecho se realizaron las diligencias de rigor. Los efectivos constataron los daños en el frente del comercio, especialmente en el sector del cristal violentado, y trabajaron junto a personal especializado para relevar pruebas que permitan robustecer la causa.

La investigación quedó en manos del Juzgado de Instrucción N°1 de Caleta Olivia, que ahora deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar la situación procesal del detenido.