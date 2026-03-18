Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y al cumplirse 50 años del último golpe cívico militar en Argentina, distintas organizaciones de Caleta Olivia se unieron para organizar una jornada abierta a toda la comunidad con propuestas culturales, artísticas y de reflexión. Las actividades comenzarán en distintos puntos de la ciudad y tendrán como epicentro el monumento al Gorosito, con el objetivo de sostener la memoria colectiva y promover la participación de las nuevas generaciones.

Pamela Vergara e Ivana Bunge, integrantes de la Comisión por la Memoria, en dialogo con La Opinión Austral destacaron la conformación de una Comisión Multisectorial que reúne a instituciones, sindicatos, asociaciones civiles y actores políticos sin distinción de banderas.

“Nos unimos diferentes entidades e instituciones conformando la Comisión Multisectorial por la Memoria y la intención es hacer una primera actividad, pero que también siga funcionando a lo largo del año”, explicó Vergara.

El objetivo, según explicaron, es que esta articulación no quede limitada al 24 de marzo, sino que continúe activa durante todo el año con propuestas educativas y comunitarias, especialmente orientadas a jóvenes.

Pamela Vergara, explicó que en la ciudad se realizarán diversas actividades.

“La idea es acercarnos a las escuelas, trabajar con los jóvenes y realizar diferentes actividades”, sostuvo.

En ese sentido, indicaron que ya se presentó un proyecto que declara de interés municipal, cultural y educativo la actividad central, el cual fue aprobado por unanimidad en el Concejo

Deliberante.

Actividad central en El Gorosito

La jornada principal tendrá lugar el martes 24 de marzo a partir de las 16 horas en el monumento El Gorosito. Allí se desarrollará la propuesta “Florecerán pañuelos”, impulsada por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

“Nos sumamos a la propuesta que se denomina ‘Florecerán pañuelos’, donde la comunidad puede participar interviniendo los pañuelos blancos con flores, leyendas y diferentes colores, promoviendo que florezca la memoria a lo largo y ancho del país”, explicaron.

La iniciativa busca resignificar este símbolo de lucha y memoria, promoviendo la participación activa de la comunidad.

A lo largo de la tarde habrá presentaciones de artistas locales, escuelas de danzas, expresiones de arte plástico, mosaíquismo y distintas propuestas culturales.

Marcha

Como cierre de la jornada, se realizará una marcha a partir de las 20 horas hacia el Boulevard de la Memoria.

Boulevard de la Memoria.

“Finalizaremos la actividad con una marcha hacia el Boulevard de la Memoria, generando un espacio de unión, de compartir y de acompañar”, indicaron desde la organización.

Además, destacaron la importancia de sostener estos espacios de encuentro, especialmente para quienes vivieron de manera directa los hechos que se recuerdan en esta fecha.

Lectura

Además de la convocatoria central, otras organizaciones desarrollarán actividades previas en distintos puntos de Caleta Olivia. Una de ellas tendrá lugar a partir de las 18 horas en la biblioteca del barrio Mirador, donde se realizará una jornada de lectura de autores vinculados a la época de 1976.

“Convocamos a todos los vecinos y jóvenes a sumarse para hacer lectura de autores de la época y luego marchar hacia el evento conmemorativo en el Gorosito”, explicó Natalia Yapura, referente de la biblioteca.

También se prevé la intervención de pañuelos en distintas instituciones de la ciudad y la participación de organizaciones que inicialmente habían propuesto otras acciones.

“La idea es no dejar de estar presentes por los 50 años, poder realizar este evento e invitar a toda la comunidad a sumarse”, expresó.

Construcción colectiva y educativa

Las organizadoras hicieron hincapié en la necesidad de transmitir la memoria a las nuevas generaciones. “No perder la memoria es fundamental, porque hay muchos jóvenes que no saben lo que se luchó y lo que se perdió como sociedad”, dijo Bunge.

En esa línea, remarcaron la importancia del rol de las familias y las instituciones en la transmisión de la historia. “La idea es que los chicos pregunten por qué un pañuelo, por qué vamos a la plaza, para que entiendan qué nos pasó como sociedad y no volver a repetirlo”, afirmó Ivana.

Ivana Bunge valoró el trabajo en conjunto con todos los sectores.

Asimismo, invitaron a mujeres de la comunidad a compartir testimonios sobre sus vivencias durante la última dictadura. “Estamos invitando a mujeres de Caleta a que envíen un video contando cómo vivieron esa época. Si no hubiéramos tenido madres en la plaza, hoy no tendríamos memoria”, destacó.

Compromiso

Desde la Comisión Multisectorial remarcaron que el desafío es sostener el trabajo a lo largo del tiempo. “Es una fecha muy sensible para toda la comunidad y por eso la idea es que no predomine ningún tipo de sello, sino que podamos trabajar todos juntos”, explicaron.

Además, subrayaron la importancia de la participación ciudadana en el contexto actual. “Estos espacios son fundamentales para no retroceder como sociedad. La memoria se construye todos los días”, concluyeron.