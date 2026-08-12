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El merendero y roperito Conquistando Sonrisas, que funciona en la Unión Vecinal del barrio 8 de Julio de Caleta Olivia, ya comenzó a preparar el festejo por el Día del Niño, que se realizará el próximo 30 de agosto a las 15 horas.

La celebración no estará destinada únicamente a los niños que concurren habitualmente al merendero. La propuesta busca recibir a chicos de distintos barrios de la ciudad, especialmente de sectores cercanos, para compartir una tarde de juegos, dulces y regalos.

Actualmente, alrededor de 10 niños concurren al merendero junto a sus familias. Sin embargo, la convocatoria del festejo es mucho más amplia. Claudia González, referente de Conquistando Sonrisas, recordó que el año pasado participaron cerca de 200 chicos.

“Este Día del Niño no es solamente para los chicos que van a la merienda, es para todos los chicos de todos los barrios”, destacó González durante una entrevista con La Opinión Austral.

Cientos de vecinos, colaboraron el año pasado para que los chicos del barrio y de zonas aledañas, puedan tener un agasajo con regalo incluido.

Buscan juguetes, golosinas y elementos para el festejo

Para poder llevar adelante la jornada, las integrantes del merendero apelan nuevamente a la solidaridad de vecinos, comercios y personas que quieran colaborar.

Entre los elementos que necesitan se encuentran juguetes, globos, golosinas, alimentos para preparar platos dulces y distintos elementos para la celebración.

Los juguetes usados también son bienvenidos. González explicó que reciben aquellos que las familias ya no utilizan para luego ponerlos en condiciones: los lavan, reparan y acondicionan para que puedan ser entregados durante el festejo.

La organización también busca contar con inflables y otras propuestas recreativas para que los niños puedan disfrutar de la jornada dentro de la Unión Vecinal del 8 de Julio.

Actividades para recaudar fondos

Además de solicitar colaboraciones, las integrantes de Conquistando Sonrisas realizan actividades para reunir fondos destinados exclusivamente al festejo.

Recientemente llevaron adelante una venta de donas y este viernes prepararán calzones rotos, cuya recaudación será destinada a la compra de caramelos, elementos para la celebración, disfraces y todo aquello que puedan adquirir para la jornada.

Los calzones rotos se venderán este viernes desde las 15 horas en la Unión Vecinal del barrio 8 de Julio, a un valor de $7 mil pesos la docena.

La iniciativa busca que cada aporte, por pequeño que sea, se transforme en una sonrisa para los chicos que participen del festejo.

Acompañamiento

Conquistando Sonrisas no funciona solamente como merendero. El espacio también cuenta con un roperito solidario, donde las familias pueden encontrar ropa, calzado y otros elementos.

Por ese motivo, además de las donaciones destinadas al Día del Niño, reciben durante todo el año ropa, calzado y artículos de diferentes tipos que puedan ser reutilizados y destinados a quienes los necesitan.

González destacó además el acompañamiento de un grupo de estudiantes universitarias que colabora con el espacio y lleva adelante un proyecto para confeccionar frazadas, una iniciativa que se suma a las acciones solidarias que realizan en el barrio.

Cómo colaborar

Quienes quieran colaborar con el festejo del 30 de agosto pueden acercarse a la Unión Vecinal del barrio 8 de Julio, especialmente los lunes y viernes, días en los que se encuentra Claudia González.

También pueden comunicarse previamente al 297-538-3184 para coordinar la entrega de una donación. En caso de que alguien pueda colaborar otro día, también puede comunicarse para coordinar el traslado.