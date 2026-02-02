Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Emanuel Leguizamón tenía 24 años, había sido jugador de fútbol en Deportivo Penales e iniciado su camino en el arbitraje en el ámbito local en 2017.

En 2022, se incorporó a la Asociación Pampeana de Árbitros de Fútbol (APAF), donde empezó a trabajar bajo la conducción de Cristian Rubiano y con la instrucción de Hugo Galván. Al año siguiente, obtuvo el título de árbitro federal.

Entre 2023 y 2024, dirigió partidos en la Liga Cultural, el Torneo Provincial y el Torneo Regional Amateur y se consolida como uno de los árbitros jóvenes con mayor proyección en el ámbito pampeano.

Primero, firmó un contrato provisorio para dirigir en el Torneo Federal Regional Amateur, bajo observación de veedores de AFA y tiempo después, rubricó el contrato como árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Cristian Rubiano, árbitro principal, a su derecha, Emanuel Leguizamón, con los capitanes de Atlético Boxing, Julio Lezcano y de La Amistad, Kevin Guajardo en el sorteo del cruce que se disputó en Río Gallegos. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

El año pasado fue designado en partidos clave como la revancha entre All Boys de Santa Rosa y Campos de General Acha por el Torneo Oficial de la Liga Cultural, la semifinal del Regional de fútbol femenino entre Costa Brava y Villa Mitre y la final del Torneo Provincial entre Alvear FBC y All Boys de Santa Rosa.

El fin de semana pasado integró la cuaterna arbitral del partido entre Atlético Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolleti. Fue el cuarto árbitro de la final patagónica por el Torneo Federal Regional Amateur.

Leguizamón soñaba e iba por más. Escribe el periodista Julio César Santarelli de El Diario de La Pampa, que para el joven de 24 años, el arbitraje era un proyecto de vida.

“Sueño dirigir un Mundial”, había dicho meses atrás y el camino lo había iniciado logrando su incorporación como árbitro profesional de AFA.

“Llegó el día más esperado. Soy árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino”, celebró en sus redes sociales.

Leguizamón repartía su tiempo entre el fútbol y su trabajo. “Algún día, si Dios me da la posibilidad, voy a dejar el trabajo para dedicarme de lleno al arbitraje”, proyectaba.

En su última designación, la delegación visitó el Glaciar Perito Moreno, donde le tomaron una foto que publicó en redes sociales junto al texto: “Ser árbitro en mi hermoso país”.

Horas después de ser árbitro en un partido histórico para el fútbol regional, se conocería la triste noticia de su deceso causando un profundo pesar en el ámbito futbolístico y dejando una huella imborrable por su ejemplo de pasión y perseverancia.