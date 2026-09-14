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Un grave episodio armado ocurrido en una estancia ubicada en jurisdicción de Jaramillo derivó en un amplio despliegue policial y en el secuestro de armas y municiones. Dos hombres fueron identificados durante un allanamiento y un tercer sospechoso fue aprehendido en el acceso norte de Caleta Olivia con una pistola Glock dentro de su vehículo.

El hecho se registró en el establecimiento rural Aguada Grande, donde tres personas habrían efectuado alrededor de 60 disparos contra las instalaciones. En ese momento, un empleado se encontraba resguardado dentro de la vivienda del lugar. La declaración de esta persona fue primordial para avanzar con la investigación.

Luego de realizarse la denuncia en el puesto policial de la zona, efectivos de la Comisaría Jaramillo, junto con personal de Operaciones Rurales y Criminalística de la localidad de Puerto Deseado, se trasladaron hasta la estancia para llevar a cabo las pericias correspondientes.

Durante la inspección, los investigadores constataron múltiples impactos de bala en las instalaciones y hallaron decenas de vainas servidas correspondientes a distintos calibres.

A partir de las primeras diligencias, el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Deseado ordenó un allanamiento en la estancia Aguada del Bozal. El procedimiento se realizó con la colaboración de los uniformados que prestan servicio en las Fuerzas Especiales de Caleta Olivia.

En ese lugar fueron individualizados dos hombres, de 19 y 45 años, y se secuestraron municiones que serán sometidas a las pericias correspondientes.

Personal de Criminalística trabajando en el lugar. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

El tercer detenido en el acceso norte de Caleta Olivia

En paralelo, los investigadores lograron interceptar a un tercer involucrado en el Puesto de Control de la Policía Caminera, ubicado en el acceso norte de Caleta Olivia. Durante el procedimiento, se secuestró una pistola Glock y más cartuchos que se encontraban dentro del vehículo en el que se movilizaba. Además, encontraron restos de animales.

El operativo se inició mientras el personal realizaba controles vehiculares sobre la ruta nacional N° 3 y recibió información sobre una camioneta Toyota Hilux blanca que podría estar vinculada con el hecho ocurrido en la localidad de Jaramillo. El conductor había evadido previamente un control policial en el acceso sur.

Los dos ocupantes fueron aprehendidos y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia. Uno de ellos sería el tercer involucrado buscado en el marco de la investigación por los disparos contra la estancia, indicaron fuentes policiales consultadas por la Policía de Santa Cruz.

El kit para realizar un test de alcoholemia. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Al conductor se le practicó un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre. Por ese motivo, se realizaron las actuaciones correspondientes y se dispuso la retención preventiva de la camioneta y de la licencia de conducir.

Luego, a partir de una orden judicial de requisa vehicular, efectivos policiales y personal de Criminalística inspeccionaron la Toyota Hilux. Durante el procedimiento encontraron una pistola Glock calibre 9 x 19 milímetros, un cargador con un cartucho calibre 9 milímetros, una vaina servida con signos de percusión y una caja que contenía 50 cartuchos calibre .22.

Las partes de un animal guardadas en bolsas. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

También se hallaron distintos cortes de productos cárnicos que eran transportados en bolsas. Por este motivo, tomó intervención el Consejo Agrario Provincial, que dispuso la desnaturalización de la mercadería.

Del operativo participaron efectivos de la Policía Caminera, el Comando de Patrullas, la Comisaría Cuarta, Criminalística, Tránsito Municipal, DORCO y personal del Consejo Agrario Provincial.