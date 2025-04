Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un empleado de maestranza del “Jardín de Infantes N° 57 Omilen Antu“ de Caleta Olivia fue acusado del presunto abuso sexual a una de las alumnas de sala de 4. La madre de la menor contó como su hija no era “la misma de siempre” y “se le iba apagando la chispa” tras, supuestamente, haber sido manoseada por un portero identificado con las iniciales M.C.. Todo salió a la luz el martes pasado y derivó en una escena de disturbios que quedó documentada en un videos que rápidamente se hicieron virales.

Según conoció La Opinión Austral, el hecho habría ocurrido el viernes durante la jornada de la mañana, cuando la nena fue al establecimiento educativo del barrio Rotary XXIII para asistir a la última clase de la semana. Una fuente consultada por este medio detalló que la mamá de la pequeña comentó que, cuando fue a retirar a la nena del jardín, “la noto rara“, y cuando la llevó hasta su hogar, la menor “no quiso almorzar“. Al verla así, invitó a una amiguita para que juegue y se distraiga.

A horas de la tarde, le avisó que la iba a bañar, “la sostuvo del brazo para sacarle la ropa y meterla al agua, pero la hija no quiso, le dijo que no la toque y le pidió que no le saque la ropa“. Ante la situación, la madre le preguntó el porqué e intentó indagar si le había pasado algo, pero dejó de insistirle cuando la menor no quiso hablar más. Sin embargo, después la nena le confesó que “Matu” le había hecho algo en el baño de la institución.

Tapa del 2 de abril.

De acuerdo al relato de la nena, el acusado “se paraba en la puerta del baño cuando ella iba, le tocaba el pelo y el brazo, le decía que era muy bonita, que era linda, que si quería ser su novia y le señalaba que no diga nada porque sino su mamá y papá la iban a matar“. La pequeña de 4 años se lo contó a su mamá y también le dijo las mismas cosas a un vecino suyo. “Sostuvo el mismo relato, no cambió nada de lo que ya le había dicho a su mamá”, dijo la fuente.

La madre de la menor le comunicó todo a la directora el lunes a las 17 horas y ella le dijo que se lo iba a notificar a la supervisora, una mujer llamada Andrea que se hizo presente el martes después del escándalo que se desató en el jardín; sin embargo, cuando padres, madres y familiares llegaron al jardín para presenciar el acto del 2 de Abril, Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, el martes a la mañana, el portero estaba recibiendo a la gente.

“Fue antes del inicio del acto cuando la mamá se lo comentó a otra madre, se corrió la voz y la nena lo señaló (al portero)”. M.C. se escondió en la cocina del jardín cuando una muchedumbre de mamás y papás fue a atacarlo, ante la bronca por la noticia que había salido a la luz. “Yo no fui”, y “soy padre, no haría eso“, fueron algunas de las frases que dijo cuando era escoltado por efectivos policiales. El presunto abusador tiene entre 23 y 26 años, y sería parte de la Fundación Santa Cruz Sustentable.

Los uniformados intentaron sacar a M.C. por la puerta lateral para llevarlo hasta una dependencia policial, pero la situación se fue de las manos en cuestión de minutos. “Hubo papás y mamás que por la bronca le pegaron afuera y no dejaban a la policía que se lo lleven, mientras él les gritaba que no había sido él, pero era mucho el enojo”, indicó la fuente a este medio, asimismo, dejó en claro que no hubo ni personas descompensadas, ni papás detenidos.

Por otro lado, La Opinión Austral conoció que luego de ser retirado de la institución, M.C. fue llevado hasta las instalaciones de la Comisaría Cuarta, donde quedó detenido por la situación vivida que fue de público conocimiento y causó bronca en los vecinos y vecinas de la localidad caletense. Sin embargo, fuentes de la Policía de Santa Cruz le confiaron a este medio que el hombre “recuperó la libertad con ciertas medidas preventivas que le dictó el juzgado”.

El juez Marcos Pérez Soruco, titular del Jugado de Instrucción Penal N° 1, que se encuentra de turno desde el martes primero de abril, se encuentra a cargo de la investigación tras la denuncia por el abuso sexual. Asimismo, la fuerza de seguridad, como auxiliares de la Justicia, están a la espera de las medidas que sean ordenadas por el magistrado para avanzar en las tareas y determinar el hecho y, de la misma manera, establecer las responsabilidades.

Además, se supo que, ante los dichos de la supervisora, quien señaló que “había que esperar 48 horas para activar el protocolo”, un grupo de padres y madres se reunió, juntaron firmas y planean realizar denuncias colectivas en Niñez, la Comisaría de la Mujer, Fiscalía y en la Dirección Regional de Educación Zona Norte, para pedir que la directora deje el cargo. La madre de la nena denunció el hecho mismo martes.

Las familias habían informado que no iban a mandar a sus hijos al jardín hasta que se concretara la destitución de la directora. El miércoles a la mañana, desde el jardín le habían informado a la comunidad que a las 17 horas se iba a realizar una reunión informativa con el fin de “plantear las acciones y decisiones que se definieron con respecto a la situación acontecidos en estos días”. En el encuentro iban a participar la supervisora pedagógica y el equipo de la dirección de educación de la localidad caletense.

Finalmente, es necesario destacar que la situación dejó consternados a los vecinos y vecinas de la localidad del Gorosito, debido a que en el año 2023, la cartera de educación de la provincia santacruceña había separado del cargo a un auxiliar tras la denuncia por un presunto abuso a un nene. Ese hecho habría sucedido en el Jardín de Infantes N° 58 “Ayen Hue”, institución que también esta situada en el barrio Rotary XXIII.