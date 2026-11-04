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Mario Gutiérrez, el delincuente de 33 años que resultó baleado tras enfrentar a la Policía de Santa Cruz en el barrio 17 de Octubre de la localidad de Caleta Olivia, sigue internado en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, mientras su hermano Oscar Gutiérrez de 35 años sigue preso tras haber participado del hecho. El hecho ocurrió a primera hora del domingo primero de noviembre.

De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales a La Opinión Austral, el lesionado se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), con pronóstico reservado y asistencia mecánica. Su estado no cambió desde ese día y, sigue siendo delicado, dado a que aún no mostró alguna mejora ni despertó.

Mario ya había sido entrevistado por La Opinión Austral. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Gutiérrez resultó con lesiones graves en distintas partes del cuerpo, como lesión hemotórax derecho, lesión transfixiante del lóbulo derecho del hígado, estallido del riñón derecho y lesión transfixiante del colon, por lo que desde Interfe Santa Cruz habían pedido una cadena de oración, dando a conocer que le extirparon un riñón y tiene un pulmón perforado.

Los hermanos cuentan con antecedente penales por hechos contra la propiedad privada y mientras uno de ellos sigue internado en el centro de salud, el otro está privado de su libertad tras haber enfrentado a los uniformados de Infantería.

Daños en el móvil de la Policía. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Ya había sido entrevistado por LOA

Mario Gutiérrez había sido entrevistado por La Opinión Austral en julio del año 2024, dado a que es el hijo del estibador Diógenes Gutiérrez, quien fue alcanzado por la tapa de la bodega de la proa -de la embarcación en la que trabajaba- que se desprendió y cayó al vacío. El hombre estuvo internado en el nosocomio hasta que murió.

Gutiérrez, que en aquel momento se encontraba trabajando con su padre, había relatado a este medio que a Diógenes se le cayó una tapa del barco que pesa alrededor de 500 kilos. “Fue aplastado, se le fracturó el cráneo, la nuca, la columna y el brazo, los médicos señalaron que está muy grave y que no tiene chances de salir adelante”.

Diógenes Gutiérrez, el estibador que sufrió un accidente en julio de 2024 y murió.

También había reclamado que “jamás tuvimos seguros, ni ambulancia en el lugar de trabajo, no se cumplía con las medidas de seguridad necesarias”, contó angustiado en aquel momento. Su padre murió a fines de julio del año 2024, internado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

El hecho armado

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo primero de noviembre en el barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia, detrás del playón y cerca de la Escuela Primaria Provincial N.º 79 “Dr. Manuel Belgrano”. La Policía acudió tras recibir avisos por detonaciones de arma de fuego en la zona.

Instalaciones del Hospital Zonal de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Al llegar a las inmediaciones del pasaje Ludueña, efectivos de Infantería y del Comando de Patrullas vieron a dos hombres que, según la información policial, comenzaron a disparar hacia los móviles. Los proyectiles impactaron en un patrullero: uno en el lateral derecho, del lado del acompañante, y otro en el vidrio trasero.

Ante el ataque, los efectivos de Infantería descendieron del vehículo y se produjo un enfrentamiento armado que generó temor entre los vecinos. Uno de los hombres resultó gravemente herido y fue trasladado para recibir atención médica. Su hermano quedó detenido. Afortunadamente, no hubo policías lesionados.

El móvil policial que resultó impactado tras el enfrentamiento con los delincuentes. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

En el lugar, los investigadores secuestraron un arma de puño que sería calibre 9 milímetros, junto con un cargador. También encontraron vainas servidas y una munición cuyo calibre todavía no había sido determinado y que, de acuerdo con la información policial, podría ser distinto del 9 milímetros.

En las actuaciones participaron personal de Criminalística y de la División de Investigaciones. El hecho ocurrió en el mismo sector donde le dispararon y mataron a Nahuel Marcial en octubre de 2025.