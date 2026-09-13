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La familia de Alejandro Romero Palermachuk (34), el estibador asesinado a piedrazos en la calle Jorge Luis Borges del barrio Vista Hermosa II de la localidad de Caleta Olivia, vive un duro presente. El hombre falleció el 6 de julio de 2026 tras agonizar en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”.

Entre fines de junio y principios de julio, el trabajador fue atacado con elementos contundentes por parte de un grupo de adolescentes y adultos de los barrios José Koltum y Rotary XXIII. Estuvo internado, fue dado de alta, volvió a decaer y volvió a ser ingresado al centro de salud hasta perder la vida.

Georgina y Patricia, hermana y madre del estibador asesinado.

De acuerdo a la declaración de Patricia, la madre, y Georgina, la hermana, una patota se presentó en el domicilio y preguntaron a los gritos si en ese lugar vivían dos jóvenes hijos del estibador y cuando éste les dijo que él era el padre, inmediatamente lo atacaron con trozos de mampostería y piedras.

“Automáticamente, agarraron piedras grandes y lo mataron prácticamente, él estaba lleno de sangre”, afirmó Patricia a El Caletense Radio. “Si no era mi hijo, iba a ser mi nieto”, marcó al tiempo que confirmó que algunos de los involucrados están identificados y apuntó que “hay un fiscal y una abogada que es padre de esos pibes, por eso están tapando todo. De eso estoy segurísima”.

Estuvo internado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El duro presente de la familia del estibador

Los allegados de la víctima se pusieron en contacto con La Opinión Austral para dar a conocer el triste momento que atraviesan a dos meses del crimen: “Hasta el día de hoy no hay detenidos por el caso, solo queremos que se haga justicia porque estos chicos siguen en las calles, amenazando y caminando como si nada hubiera pasado“, manifestaron.

Asimismo, agregaron que los hijos del hombre no pueden hacer su rutina normal por temor a las amenazas que reciben constantemente. “Están sin poder estudiar ni hacer deportes porque cuando los ven los atacan”, agregaron familiares. Romero Palermachuk era padre de seis chicos.

Primera página de la resolución del TSJ.

La intervención del Tribunal Superior de Justicia

El 26 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia dio a conocer una resolución administrativa en la que ordenó al juez Carlos Borges de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial que revise el estado procesal de la desaparición y muerte de su hermano Mario “Pato” García y el asesinato del estibador de 34 años que fue asesinado a piedrazos por parte de un grupo de aproximadamente 10 personas este mismo año.

La medida administrativa fue tomada en respuesta a una presentación de Gissella Cruz, hermana de García, quien cuestionó la demora en la investigación que se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 del juez Marcos Pérez Soruco.

Segunda página de la resolución del TSJ.

Según consta en la resolución a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el pasado 26 de junio, integrantes del máximo tribunal provincial mantuvieron una audiencia con Cruz en la ciudad calentense y asumieron el compromiso de solicitar informes administrativos sobre el trámite de la causa.

La resolución del TSJ busca establecer si hubo paralizaciones, dilataciones injustificadas o medidas de prueba pendientes. Asimismo, el magistrado Borges deberá incluir una descripción circunstanciada del estado de cada investigación.