El homicidio de Nahuel Marcial, el joven de 18 años que perdió la vida tras agonizar en terapia intensiva de Hospital Zonal de Caleta Olivia, tras ser baleado en cercanías del playón deportivo del barrio 17 de Octubre, sigue en etapa de investigación. Por el caso se encuentra detenido Thomas Prat, hijo de un colaborador del Sindicato de Petroleros y la Policía de Santa Cruz busca a un segundo implicado.

La novedad del caso a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral es que Prat se encuentra cumpliendo prisión preventiva en las instalaciones de la Comisaría de Perito Moreno. Además, este medio conoció que alrededor de las 04:30 de la madrugada de este martes 2 de diciembre, se llevó a cabo el traslado del joven de 19 años hasta el Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia, donde amplió la declaración indagatoria.

Amistades de Marcia en la protesta.

El homicidio del joven

El domingo 19 de octubre, una persona anónima se comunicó con la Comisaría Tercera e informó que un chico había sido herido por al menos un disparo con arma de fuego. Al llegar los efectivos al sitio indicado, el panorama era triste, jóvenes alterados, algunos llorando y otros a los gritos le indicaban a los uniformados que el joven había sido impactado por un balazo que se había efectuado desde un rodado en movimiento.

Si bien, Nahuel fue trasladado de manera urgente hasta el centro de salud caletense, donde ingresó inmediatamente al área de cuidados intensivos, el pronóstico era desalentador: De acuerdo al último parte médico al que accedió este medio, Nahuel presentaba una “herida transfixiante por proyectil de arma de fuego en cráneo” y un “traumatismo craneoencefálico grave”.

El martes, familiares y amigos de Nahuel prendieron velas afuera del hospital para pedir por su recuperación.

Los especialistas habían indicado que el cuadro presentaba una alta probabilidad de mortalidad, superior al 90%, y que, en caso de sobrevivir, las secuelas neurológicas serían irreversibles. Los allegados del joven, su familia y amigos, se presentaron en más de una oportunidad en las afueras del nosocomio para prender velas y pedir por la salud del lesionado. Sin embargo, la bronca estalló el miércoles 22, luego de su muerte.

Ese mismo día, los allegados salieron a las calles a manifestarse y a reclamar en las dependencias policiales. Las amistades buscaban al único detenido, Prat, ya que pensaban que se encontraba privado de su libertad en las instalaciones de la Comisaría Primera o Segunda. Las personas generaron disturbios, arrojaron piedras y sustrajeron un chaleco policial de un patrullero, tras enfrentar a la Policía.

Ese no fue el único pedido de justicia, dado a que durante los días siguientes, volvieron a salir y generar pintadas en edificios públicos y privados. De hecho, desde la sede judicial denunciaron que cerca de 40 personas habían ocasionado daños en las instalaciones. Este medio conoció que, con pintura en aerosol, escribieron "justicia por Nahuel" y "Prat asesino" en distintos sectores de la parte del frente, como así también en vehículos judiciales secuestrados.



Amistades de Marcia en la protesta.

El detenido y la búsqueda del segundo implicado

Prat se había entregado en los días posteriores al hecho, antes del fallecimiento de Nahuel. La Opinión Austral conoció que el martes 21 declaró ante el Juzgado y luego de eso fue trasladado a una dependencia de zona sur, donde estuvo alojado hasta hace poco. El día que prestó declaración, la fuerza de seguridad cortó las calles y llevó a cabo un fuerte operativo para resguardar su ingreso y egreso de las instalaciones.

Durante los primeros días de noviembre, este medio conoció de manera exclusiva que la Justicia había ordenado la búsqueda y detención de un segundo implicado en el crimen del joven de 18 años. Se trata de Jerónimo Lautaro Benjamín Jofre, de 25 años, quien aún es intensamente buscado por el Departamento de Investigación del Delito Organizado Norte.

Jerónimo Lautaro Benjamín Jofre, de 25 años, buscado por el crimen de Nahuel Marcial.

Cómo fue el crimen

Según dieron a conocer fuentes oficiales, el trágico suceso se desencadenó el 19 de octubre de 2025, aproximadamente a las 20:45 horas, en inmediaciones del playón del barrio 17 de Octubre. En ese entonces, Marcial circulaba en motocicleta junto a su cuñado, Velázquez, cuando fueron interceptados por un Volkswagen Gol Power gris, conducido por Pratt, quien llevaba a Jofré en el asiento del acompañante delantero.

Asimismo, de acuerdo a la reconstrucción policial, el ataque fue motivado por un "conflicto previo entre Marcial y Jofré". Cuando la motocicleta se acercó por el lado izquierdo del auto sobre la calle Novelia Quijón, Pratt "extrajo un arma de fuego, apuntó a Marcial y efectuó al menos un disparo con orificio de entrada y salida". La bala impactó en la cabeza de la víctima y provocó su caída de la moto. Marcial fue encontrado desvanecido en el suelo y trasladado al centro de salud, donde confirmaron la gravedad de la lesión.

Allanamientos que realizó la Policía.

Tras el ataque, Pratt y Jofré huyeron rápidamente del lugar en dirección al domicilio de la madre del joven que es intensamente buscado por la fuerza de seguridad. Tras allanamientos en la propiedad, que arrojaron resultados negativos, los investigadores realizaron un procedimiento en una vivienda del barrio Rotary XXIII, perteneciente a un hermano de Jofré, donde se secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa.