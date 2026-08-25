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La Policía recuperó una motocicleta perteneciente a un vecino de la localidad de Caleta Olivia, que había sido sustraída en inmediaciones de la Escuela Nº 82 de Caleta Olivia. El presunto autor fue reconocido mientras caminaba junto al rodado por la zona de la circunvalación, cerca de la calle Lafquen, pero logró escapar.

El héroe de la historia es un efectivo policial que se encontraba de franco. El hombre reconoció al sospechoso como E.S. llevando el rodado, comprendió que podría tratarse de un hecho delictivo e intervino llamando a una dependencia para advertir a sus pares.

Según señalaron fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral, el sospechoso sería una persona conocida por las fuerzas de seguridad de la ciudad debido a su presunta vinculación con distintos hechos delictivos registrados en años anteriores.

Se trata del mismo joven que a principios del mes intentó ingresar a robar en una vivienda del barrio Rotary XXIII en la se encontraban una mamá junto a su hija menor de edad. En esa ocasión, tanto E.S. como el segundo sospechoso fueron escrachados en redes sociales.

El robo de la moto

El hecho fue denunciado por un hombre de 35 años, identificado con las iniciales J.M.G., quien se presentó en la dependencia policial y manifestó que el episodio ilícito se había registrado en el establecimiento educativo, dentro del ámbito jurisdiccional de la Comisaría Cuarta.

Alrededor de las 17:45 del lunes, la Policía tomó conocimiento sobre la presencia de un hombre que circulaba a pie junto a una motocicleta en inmediaciones del barrio Rotary XXIII, sobre la circunvalación y en cercanías de la calle Lafquen.

En el lugar, el personal policial entrevistó a E.R., de 29 años, quien manifestó ser efectivo del Cuerpo de Infantería Zona Norte. Según relató, momentos antes había observado a un hombre llevando una motocicleta a pie y logró reconocerlo como un delincuente reincidente, por lo que dio aviso inmediato a la Comisaría Quinta.

Vio el móvil policial y escapó

Al advertir la proximidad del móvil policial, el sospechoso aceleró el paso, dejó la motocicleta abandonada en el suelo y escapó del lugar. De manera paralela, se realizó un amplio rastrillaje por las inmediaciones para localizarlo, aunque los resultados fueron negativos.

Los agentes procedieron a incautar el rodado, que resultó ser una motocicleta marca Zanella, modelo ZB 110 cc, de color negro con detalles rojos y grises. El vehículo tenía colocado el dominio A18 7EOD y el número de motor ZNNA00A0265532.

La motocicleta quedó bajo resguardo de la Comisaría Quinta. La investigación continúa para establecer las circunstancias del robo y avanzar en la situación procesal de E.S., quien hasta el momento no fue aprehendido.