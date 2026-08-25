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Una mujer de 71 años denunció haber sido víctima de una estafa luego de ingresar a una publicación falsa en Facebook que ofrecía medicamentos gratuitos del PAMI (Programa de Atención Médica Integral). El hecho fue denunciado en la Comisaría Segunda de Caleta Olivia y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2.

Según relató la damnificada, con las iniciales C.I.D., el 22 de agosto, alrededor de las 15.30, observó en la red social Facebook un anuncio relacionado con la solicitud de medicamentos gratuitos del PAMI. Así lo informaron a La Opinión Austral.

La mujer ingresó a la publicación y fue derivada automáticamente a un chat de WhatsApp para realizar un reclamo por bolsas de colostomía y urostomía, elementos que abona todos los meses y que no recibía desde hacía tres meses.

Posteriormente, recibió una videollamada desde otro número de WhatsApp que utilizaba el logo del PAMI. Al atender, observó únicamente la imagen institucional de fondo y escuchó la voz de un hombre, quien le manifestó que le devolverían el dinero correspondiente a las bolsas.

Siguiendo las indicaciones del interlocutor, la mujer ingresó al home banking de su cuenta del Banco Nación y realizó dos transferencias a cuentas del mismo banco, pertenecientes a dos personas diferentes.

La primera operación se concretó a las 16.04 por un monto de $990.000 y fue enviada a una cuenta a nombre de J.A.B. Diez minutos más tarde, a las 16.16, realizó una segunda transferencia por $800.000 a una cuenta a nombre de R.O.O.

De acuerdo con la denuncia, los estafadores también intentaron que la mujer gestionara préstamos. Luego de revisar el saldo de su cuenta bancaria, constató que disponía de un monto reducido y advirtió que había sido víctima de una estafa.

Además, la damnificada realizó el reclamo correspondiente ante el Banco Nación, que quedó registrado bajo el número 5618282, y posteriormente radicó la denuncia judicial por el perjuicio económico sufrido.