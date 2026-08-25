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Un principio de incendio en un poste de alumbrado público se registró durante la mañana de este martes en Caleta Olivia y motivó una intervención preventiva por parte de Bomberos.
La contingencia ocurrió sobre avenida Independencia, donde efectivos de la División Cuartel 5° desplegaron una línea devanadera para sofocar las llamas en la estructura.
Con el uso de un bichero, los bomberos retiraron restos de cables desprendidos que quedaron sobre la calzada y en una caja de fibra óptica. El operativo se extendió desde las 09:20 hasta las 10:00.
Finalmente, se resguardó el área hasta la llegada de trabajadores de Servicios Públicos, quienes quedaron a cargo del sector. El procedimiento se realizó de manera coordinada con personal de la Comisaría Primera y concluyó sin novedades.
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