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La investigación por los dos tiroteos ocurridos en distintos sectores de Caleta Olivia sumó novedades. El Juzgado de Instrucción Nº 1, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, ordenó medidas tendientes a esclarecer los ataques y se espera que esas diligencias arrojen resultados durante las próximas horas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 y las 5 de la madrugada del martes 8 de septiembre. El primero tuvo como blanco un vehículo estacionado en el barrio 2 de Abril, mientras que el segundo se registró contra una vivienda ubicada en el barrio Rotary XXIII.

El ataque contra un vehículo

El primer episodio se produjo cerca de las 3 de la madrugada, en inmediaciones de las escaleras 10 y 11 del barrio 2 de Abril. Allí, un vehículo Kia Sorento que se encontraba estacionado recibió al menos 16 impactos de arma de fuego, principalmente en el capot y en la parte delantera.

Personal policial que se encontraba de guardia en la Comisaría Tercera acudió al lugar junto con efectivos de la División Criminalística. Durante las tareas periciales, los investigadores marcaron con tiza cada uno de los impactos para documentar la escena.

Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En las inmediaciones del rodado también fue hallado un cargador de arma, elemento que quedó incorporado a la investigación y que será analizado para determinar su posible relación con el ataque.

Hasta el momento no se pudo establecer si el cargador fue dejado de manera intencional, si se le cayó a alguno de los autores o si tiene una vinculación directa con los disparos.

De acuerdo con las primeras actuaciones, los disparos habrían estado dirigidos exclusivamente contra el vehículo, ya que no se detectaron impactos en los departamentos cercanos. Sin embargo, el hecho generó temor entre los vecinos, que escucharon las detonaciones durante la madrugada.

El rodado que fue baleado en un estacionamiento del 2 de Abril. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

El segundo ataque

El hecho más grave, si se quiere, ocurrió alrededor de las 5:40 de la madrugada en el barrio Rotary XXIII, en la intersección de calle Francia y Gilberta García, donde una casa familiar recibió al menos 30 disparos provenientes de un arma de calibre 9 mm, según informaron los damnificados a infocaleta. La Policía secuestró 18 vainas servidas en el lugar, informaron a La Opinión Austral.

En el interior del domicilio se encontraban seis adultos y dos menores de edad, entre ellos un bebé de un año, quienes milagrosamente no resultaron lesionados. Dos dos balazos ingresaron al interior de la vivienda, uno de ellos atravesó la ventana del comedor e impactó contra una pared, a escasos metros del lugar donde suele ubicarse la mesa familiar.

Comisaría Quinta de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Los disparos habrían sido efectuados desde una camioneta, según las primeras pesquisas, y en la vía pública personal de la División Criminalística marcó con tiza una gran cantidad de vainas servidas recuperadas sobre calle Francia. La familia damnificada manifestó no tener conflictos con nadie y expresó profundo temor, por lo que se negó a brindar mayores detalles o a ser identificada.

La Comisaría Quinta y la División de Investigaciones (DDI) trabajan en el lugar. Se ha recabado declaraciones de vecinos y se buscan cámaras de seguridad que permitan identificar a los autores y el vehículo desde el que dispararon.

Los casos quedaron bajo investigación por parte del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 y una de las hipótesis en que ambos tiroteos fueron producidos por las mismas personas.

Medidas ordenadas por la Justicia

En las últimas horas, el Juzgado de Instrucción Nº 1 dispuso nuevas diligencias en el marco de la investigación. Las medidas son llevadas adelante por la Policía de Santa Cruz y apuntan a reunir elementos que permitan identificar a los autores, establecer la procedencia del arma utilizada y determinar las circunstancias de cada ataque.

Se espera que los procedimientos y peritajes ordenados por la Justicia arrojen respuestas y resultados concretos durante las próximas horas.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo reserva y las autoridades procuran avanzar en el esclarecimiento de los dos tiroteos registrados en la madrugada del martes.