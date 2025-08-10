El preso que escapó de una comisaría de Caleta Olivia se entregó esta noche

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Emiliano Bunge, detenido por un caso de robo, escapó de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, situada en la esquina de Matheu y avenida Eva Perón, en el barrio 2 de Abril, este sábado 9 de agosto. Esto desencadenó un operativo de búsqueda en la zona y, finalmente, este domingo por la noche se entregó en las dependencias del Ministerio de Seguridad, ante la presencia del ministro Pedro Prodromos.

La fuga ocurrió cerca de las 18:30, cuando Bunge pidió permiso para usar el baño. Al encontrarse alojado en un calabozo ciego sin instalaciones sanitarias, aprovechó un descuido del personal policial, ocupado atendiendo un llamado telefónico, para escapar por una ventana. Fuentes consultadas por La Opinión Austral confirmaron que el hombre tiene antecedentes penales por hechos contra la propiedad privada.

Según detalló el portal El Informante del Sur, tras el arribo del ministro a la localidad de El Gorosito para encabezar distintas tareas operativas de búsqueda y con la confirmación de que no había abandonado la ciudad, se reforzó la vigilancia frente a los domicilios de sus familiares, a la espera de las órdenes de allanamiento para proceder a su captura.

Los allegados se comunicaron con el jefe de una dependencia policial y manifestaron que solo se entregaría ante el ministro de Seguridad, con el fin de preservar su integridad física al momento de ser recapturado. En el lugar donde se presentó el reo, estuvieron Prodromos, el director de la División Regional Zona Norte, Crio. Mayor Cristian Cancinos, y el secretario de Estado de Seguridad, Bruno Gómez.

Leé más notas de La Opinión Austral