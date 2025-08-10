Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Emiliano Bunge, un hombre detenido judicialmente por un caso de robo, logró fugarse de las instalaciones de la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia, que se encuentra ubicada en la esquina de la calle Matheu y la avenida Eva Perón, en el corazón del barrio 2 de Abril, este sábado 9 de agosto, generando un amplio operativo de búsqueda en la región. Hasta el momento, la Policía de Santa Cruz lo sigue buscando.

Según fuentes policiales, la fuga se produjo alrededor de las 18:30 horas, cuando Bunge solicitó permiso para ir al baño. El detenido, que se encontraba alojado en un calabozo ciego sin baño propio, aprovechó un momento de distracción del personal policial, quienes atendían un llamado telefónico, para escapar por una ventana. Fuentes policiales confirmaron a La Opinión Austral que el hombre tiene antecedentes penales por hechos contra la propiedad privada.

Comisaría Tercera de Caleta Olivia.

Al regresar, el celador constató la ausencia del interno y observó la puerta del pasillo hacia la cuadra del personal abierta, así como una ventana entreabierta, por donde se presume que Bunge escapó. Este medio conoció que Bunge es conocido por la fuerza de seguridad a raíz de sus antecedentes. “Comete hechos de robos desde siempre, y no es una persona peligrosa“, comentaron a este medio desde la Regional Zona Norte.

Inmediatamente, la Policía de Santa Cruz desplegó un operativo de búsqueda que incluyó diligencias en el lugar de la fuga, la fijación fotográfica del área y rastrillajes en domicilios vinculados al prófugo. Sin embargo, hasta el momento, los esfuerzos no han dado resultados positivos. Las autoridades recomendaron a la población sobre el riesgo que implica trasladar a personas desconocidas.

La División de Investigaciones se encuentra trabajando en el caso, analizando las imágenes de las cámaras de vigilancia de la dependencia para esclarecer cómo se vulneraron las medidas de seguridad. Bunge estaba procesado bajo la causa “DIV. CRIA. 3RA S/INV. ROBO”. Las autoridades policiales han activado un operativo de búsqueda en Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y la región, solicitando la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.